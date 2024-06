Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay: Wierzyliśmy, że wygramy i w końcu dopięliśmy swego

Reprezentacja Holandii miała spore problemy z Polską w dzisiejszym meczu grupy D na Euro 2024. Przez dłuższy czas na tablicy wyników utrzymywał się bowiem remis 1:1, ale zwycięstwo drużynie Oranje w 85. minucie zapewnił Wout Weghorst. 31-letni napastnik na murawie zmienił Memphisa Depaya, który po ostatnim gwizdku stanął przed kamerą holenderskiej stacji telewizyjnej “NOS”.

– Byliśmy zdeterminowani do samego końca. Zaskoczyli nas strzelając gola na 1:0, ale gdy tylko wyrównaliśmy, to wierzyliśmy, że wygramy i w końcu dopięliśmy swego – przyznał atakujący zespołu prowadzonego przez Ronalda Koemana po niedzielnym spotkaniu Polska – Holandia.

– Mieliśmy mnóstwo szans, a to dodaje pewności siebie. To jest istotne, niezależnie od tego, czy trafimy do siatki, czy nie. Wiedzieliśmy, że możemy zdobyć bramkę, dlatego ważne było, aby zachować spokój – powiedział Memphis Depay w pomeczowej rozmowie z holenderską stacją telewizyjna “NOS”.

– W pierwszej połowie miałem dwie okazje do strzelenia gola. Tę pierwszą sytuację powinienem wykorzystać. Następnym razem muszę być spokojniejszy przy wykańczaniu akcji. Podsumowując myślę, że zagraliśmy dobry mecz – dodał napastnik cytowany przez holenderski portal “Soccernews.nl”.

– Świetnie jest mieć w składzie takiego zawodnika jak Wout Weghorst, który zawsze jest gotowy pomóc drużynie. Mamy nadzieję, że w kolejnych meczach nasi kibice będą nas tak samo dopingować. To dodaje nam pewności siebie – zakończył były piłkarz Atletico Madryt oraz Barcelony.