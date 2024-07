Imago / Alamy Na zdjęciu: Jens Lehmann

Jens Lehmann: Nie sądzę, by trener reprezentacji to pochwalał

Reprezentacja Niemiec w piątek pozna odpowiedź, czy zagra w półfinale EURO 2024. Gospodarze turnieju bowiem w dzisiejszym ćwierćfinałowym meczu podejmują Hiszpanów. Przed spotkaniem media społecznościowe obiegło zdjęcie z niemieckiego obozu, a właściwie jednego piłkarza. Otóż Robert Andrich zdecydował się przefarbować włosy na różowo.

Decyzja o wyborze koloru przez reprezentanta Niemiec nie przeszła bez echa. Zawodnika Bayeru Leverkusen postanowił skrytykować sam Jens Lehmann. Były golkiper zasugerował, że pomocnik może mieć problemy z osobowością.

New look for Robert Andrich 👀#EURO2024 pic.twitter.com/Bn8uy3L9vp — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 4, 2024

– W dzisiejszych czasach trzeba zachować ostrożność. Ale może czuje się kobietą czy coś. Trzeba być tolerancyjnym – powiedział Jens Lehmann.

– Andrich najpierw był pofarbowany na blond, teraz zrobił sobie różowe włosy. Co on nam chce pokazać? Czy ma jakieś problemy z osobowością, że musi się tak wyróżniać? Jako kadrowicz uznałbym takie zachowanie za bardzo dziwne. Nie sądzę, by trener reprezentacji to pochwalał – stwierdził były piłkarz.

Reprezentacja Niemiec w przypadku awansu do półfinału zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Portugalia – Francja. To spotkanie również zostanie dziś rozegrane. Pierwszy gwizdek rozbrzmi już o 21:00.

