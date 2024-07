Holandia melduje się w półfinale EURO 2024! Niespodzianka była blisko [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Holandii

Reprezentacja Holandii lepsza od Turcji

W sobotni wieczór odbył się ostatni ćwierćfinał EURO 2024. A w nim reprezentacja Holandii podejmowała Turcję. „Oranje” przystępowali do tego spotkania po wyeliminowaniu Rumunii w 1/8 finału (3:0). Podopieczni Vincenzo Montelli natomiast w poprzedniej fazie turnieju okazali się lepsi od Austriaków (2:1).

Spotkanie rozgrywane na Olympiastadion w Berlinie rozpoczęło się od dominacji Holendrów. Jednak z czasem to Turcy zaczęli dochodzić i to oni w 35. minucie wyszli na prowadzenie. Arda Guler posłał niezwykle precyzyjne dośrodkowanie, do którego dopadł Samet Akaydin. Nowy zawodnik Fenerbahce wykorzystał zawahanie Berta Verbruggena i wpakował futbolówkę do bramki.

„Oranje” nie zdołali doprowadzić do wyrównania w pierwszej połowie, więc drużyna Vincenzo Montelli z zaliczką jednego gola schodziła na przerwę.

W drugiej odsłonie Holendrzy długo bili głową mur, a Turcy z kolei bronili szczelnie. Jednak w 70. minucie drużynie Ronalda Koemana udało się doprowadzić do wyrównania. Memphis Depay z rzutu rożnego dośrodkował na głowę Stefana de Vrija, który wpakował futbolówkę do bramki.

Niecałe sześć minut później “Oranje” już wyszli na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Cody Gakpo, który wykorzystał podanie Denzela Dumfriesa. Ostatecznie trafienia zostało zaliczone jako samobójczy gol Merta Muldura.

Turcja rozbiła wszystko, aby strzelić gola, który da dogrywkę. Finalnie jednak podopiecznym Vincenzo Montelli zabrakło czasu. To Holandia zameldowała się w półfinale EURO 2024, gdzie zmierzy się z reprezentacją Anglii.

Holandia – Turcja 2:1

de Vrij (70′), Muldur samobój (76′) – Akaydin (35′)

