Anglia w finale EURO 2024! Zmiennik bohaterem [WIDEO]

Reprezentacja Anglii w drugim półfinale EURO 2024 okazała się lepsza od Holandii. "Synowie Albionu" zwyciężyli rywalizację z "Oranje" 2:1. Tym samym to Anglicy zagrają w finale Mistrzostw Europy, gdzie czeka już na nich Hiszpania.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ollie Watkins

Anglia pokonała Holandię i zagra w finale EURO 2024

W środowym półfinale EURO 2024 zmierzyły się ze sobą reprezentacje Holandii oraz Anglii. „Oranje” przystąpili do dzisiejszej rywalizacji po wyeliminowaniu w ćwierćfinale Turków (2:1). Podopieczni Garetha Southgate’a natomiast we wcześniejszej fazie turnieju okazali się lepsi po rzutach karnych od Szwajcarów (1:1 k. 5:3).

Rywalizacja na Signal Iduna Park wyśmienicie rozpoczęła się dla Holendrów, którzy już w 7. minucie objęli prowadzenie. Przepięknym uderzeniem z dystansu popisał się Xavi Simons. Jordan Pickford w tej sytuacji nie miał kompletnie nic do powiedzenia.

𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 ⚽ 𝗫𝗮𝘃𝗶 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻𝘀 wyprowadza Holendrów na prowadzenie!



🔴 📲 OGLĄDAJ ▶️ https://t.co/xejfcXrz3b pic.twitter.com/vIRrGY7FtZ — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 10, 2024

Radość “Oranje” z prowadzenia nie trwała długo. Niecałe 10 minut później Denzel Dumfries sfaulował w polu karnym Harry’ego Kane’a. Arbiter dopiero po konsultacji z wozem podyktował jedenastkę. Do piłki doszedł sam poszkodowany, który z niezwykłą precyzją umieścił futbolówkę w bramce.

Przewinienie ➡️ VAR ➡️ rzut karny ➡️ 𝗚𝗢𝗟 ⚽ Anglia doprowadza do wyrównania.



Zrobiło się meczycho 🔥



🔴 📲 OGLĄDAJ #NEDENG ▶️ https://t.co/xejfcXrz3b pic.twitter.com/LVsgaEAxGo — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 10, 2024

Reszta część pierwszej odsłona toczyła się wciąż w żywym tempie, ale finalnie nie obejrzeliśmy więcej trafień. Drużyny schodziły na przerwę z remisem 1:1.

W drugiej odsłonie długo musieliśmy czekać na konkrety. W 63. minucie świetną okazję do zdobycia bramki miał Virgil van Dijk. Uderzenie kapitana reprezentacji Holandii jednak zatrzymał Jordan Pickford, który popisał się świetnym refleksem. W 79. minucie angielscy kibice oszaleli z radości. Kyle Walker odnalazł w polu karnym niepilnowanego Bukayo Sakę, który trafił do siatki. Trafienie jednak nie zostało uznane przez pozycję spaloną obrońcy Manchesteru City. W 90. minucie “Synowie Albionu” strzelili gola na wagę awansu. A zrobił to po wejściu z ławki Ollie Watkins.

Tym samym reprezentacja Anglii zmierzy się w finale EURO 2024 z Hiszpanią. Podopieczni Luisa de la Fuente we wczorajszym półfinale okazali się lepsi od Francuzów (2:1).

Holandia – Anglia 2:1

Kane (18′), Watkins (90′) – Simons (7′)

