Przed nami pierwsze z hitowych spotkań na Euro 2024, czyli mecz Hiszpania - Chorwacja. Obie drużyny wymieniane są w gronie faworytów do końcowego triumfu. Jak poradzą sobie w bezpośrednim starciu? Przed meczem zaglądamy do statystyk OPTA.

PressFocus Na zdjęciu: Hiszpania - Chorwacja

Hiszpania i Chorwacja spotykają się na Euro po raz czwarty z rzędu. To dopiero drugi taki przypadek w historii, kiedy dwa zespoły grają ze sobą aż tak często. Wcześniej również Hiszpanie mieli podobne szczęście do reprezentacji Włoch. Ich mecze mogliśmy oglądać na Mistrzostwach Europy od 2008 do 2020 roku.

Statystyki OPTA przed meczem Hiszpania – Chorwacja

Hiszpania wygrała dwa z trzech poprzednich spotkań tych drużyn (1-0 w fazie grupowej w 2012 oraz 5-3 po dogrywce, w 1/8 finału Euro 2020). Chorwacja wygrała trzecie starcie (2-1 w fazie grupowej Euro 2016).

Ostatnie spotkanie Hiszpanii i Chorwacji na Mistrzostawch Europy przyniosło osiem bramek (5-3 po dogrywce dla Hiszpanii w 2021 roku).

Jest to najwyższy wynik strzelonych goli w turnieju w tym stuleciu i drugi najwyższy w historii, po dziewięciobramkowym meczu między Francją a Jugosławią w 1960 roku (4-5).

W trzech z ostatnich czterech spotkań między Hiszpanią a Chorwacją padło co najmniej pięć goli.

Hiszpania bierze udział w swoim 12. turnieju Euro – wygrali go trzy razy (1964, 2008, 2012). Razem z Niemcami mają tym samym najwięcej zwycięstw w historii Mistrzostw Europy.

Hiszpanie są natomiast jedynym krajem, który wygrywał Euro dwa razy z rzędu.

Wyłączając rzuty karne, Hiszpania przegrała tylko dwa z ostatnich 22 meczów na Euro (13 zwycięstw; 7 remisów)

Ostatnie 50 goli Hiszpanii na Euro zostało strzelonych z pola karnego. Ich ostatni gol z dystansu to strzał Raula przeciwko Słowenii w fazie grupowej mistrzostw z 2000 roku.

Chorwacja bierze udział w swoim siódmych Mistrzostwach Europy, w tym szóstych z rzędu.

Chorwaci awansowali do fazy pucharowej cztery razy na sześć występów, ale nigdy nie przeszli dalej niż do ćwierćfinału.

Chorwacja natomiast dotarła do półfinałów w połowie swoich występów na Mistrzostwach Świata (3 z 6).

Chorwacja przegrała z ostatecznym zwycięzcą mistrzostw na czterech z ich ostatnich sześciu dużych turniejów: Hiszpanią na Euro 2012 (faza grupowa), Portugalią na Euro 2016 (1/8 finału), Francją na Mistrzostwach Świata 2018 (finał), Argentyną na Mistrzostwach Świata 2022 (półfinał).

Tylko Cristiano Ronaldo (8) i Antoine Griezmann (7) strzelili więcej goli niż Álvaro Morata (6) w dwóch ostatnich turniejach Euro.

Ivan Perišić bezpośrednio uczestniczył w 18 golach na dużych międzynarodowych turniejach dla Chorwacji od swojego debiutu na Euro 2012 (10 goli, 8 asyst).

W tym czasie, jedynym europejskim zawodnikiem, który miał udział w większej liczbie goli na dużych turniejach jest Cristiano Ronaldo (21: 17 goli + 4 asysty).

Dziesiejsze mecze na Euro

W terminarzu Euro 2024 zaplanowano na dziś aż 3 spotkania. W grupie A zagrają Węgrzy ze Szwajcarią. Natomiast drugim, obok starcia Hiszpanii z Chorwacją, dzisiejszym meczem grupy B będzie rywalizacja Włoch z Albanią.