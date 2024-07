fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hiszpania - Francja

Hiszpania – Francja: Kolo Muani z golem na Euro 2024

Reprezentacja Francji przystępowała do potyczki z reprezentacją Hiszpanii, nie będąc faworytem. Drużyna Luisa de la Fuente w trakcie Euro 2024 rozgrywanego w Niemczech wygrała do wtorkowego wieczoru wszystkie mecze. Zatem przed Kylianem Mbappe i spółka poprzeczka byłą zawieszona bardzo wysoko. Mimo wszystko Le Blues wierzyli, że mogą poradzić sobie z Hiszpanami.

Na pierwsze trafienie w rywalizacji nie trzeba było długo czekać. Już w dziewiątej minucie na listę strzelców wpisał się Randal Kolo Muani. Piłkarz Paris Saint-Germain wykorzystał dośrodkowanie od Kyliana Mbappe i to aktualni wicemistrzowie świata mogli cieszyć się z prowadzenia na arenie w Monachium.

Kolo Muani, rozegrał we wtorkowy wieczór swoje piąte spotkanie w reprezentacji Francji na mistrzostwach Europy rozgrywanych w Niemczech. Zawodnik zdobył premierową bramkę na turnieju. Wcześniej zaliczył asystę przy golu, który padł w starciu z Belgią.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Urodzony w Bondy piłkarz ma jak dotąd 22 występy w koszulce Les Blues. Zdobył w nich pięć bramek. Debiut w reprezentacji Francji zawodnik zaliczył we wrześniu 2022 roku. Aktualnie broni barw PSG, z którym ma kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku. Do stołecznej ekipy Kolo Muani dołączył we wrześniu 2023 roku za 95 milionów euro z Eintracht Frankfurt. Rynkowa wartość 25-latka wynosi natomiast 45 milionów euro.

