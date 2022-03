Ukraińcy gratulują nam awansu. Piękne chwile

PressFocus Na zdjęciu: Polska - Szwecja

Reprezentacja Ukrainy pogratulowała Polsce awansu na mundial w oficjalnym oświadczeniu, w którym odniesiono się również do stanowczości działań PZPN w związku z wykluczeniem Rosji z rozgrywek międzynarodowych. Ich zdaniem decyzja Polski powinna być przykładem dla całego świata.

Reprezentacja Ukrainy pogratulowała Polsce awansu na mundial

Ukraińcy wydali specjalne oświadczenie, w którym odnieśli się również do pomocy Polaków uchodźcom z Ukrainy

Polska jest stawiana za wzór jednoczenia się w trudnych chwilach

“Ta stanowczość powinna być przykładem dla wszystkich”

Ukraińcy są nie tylko wdzięczni Polakom za wielką pomoc dla uchodźców, którzy uciekają z kraju przed wojną. Są też pod wrażeniem postawy Polskiego Związku Piłki Nożnej, który od samego początku jasno zadeklarował, że w obecnej sytuacji nie zamierza rywalizować z Rosją w barażach nawet kosztem braku awansu na mundial.

– Drodzy Bracia, serdecznie gratulujemy wam awansu. Nigdy nie zapomnimy wam ogromnego wsparcia dla naszych kobiet i dzieci, których tak otwarcie przyjęliście nikomu nie odmawiając pomocy. Równie ważna była deklaracja Polski, że w żadnym wypadku nie zamierza wychodzić na boisko przeciwko agresorowi. Dało to wielki przykład całemu środowisku, a także było początkiem postawy światowych organizacji – napisano.

– Ta stanowczość powinna być przykładem dla wszystkich, jak się jednoczyć, gdy bezwzględny zbrodniarz najeżdża twoją ziemię. Dobro zawsze zwycięża zło. Awans Polski ma dla nas symboliczne znaczenie. Jest dla nas inspiracją. Gratulujemy wam i mamy nadzieję, że dołączymy do was w Katarze. Niech żyje Polska. Slawa Ukraina. – W tak pięknych słowach Ukraińcy nawiązali do wielkiego sukcesu reprezentacji Polski jednocześnie dziękując za otrzymaną pomoc.

Wczoraj, tuż po meczu Polakom na Twitterze pogratulował Rusłan Malinowski. Gracz Atalanty udostępnił post profilu Łączy Nas Piłka z komentarzem “Gratulacje Bracia”. Wpis gracza spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem w mediach społecznościowych, a kibice napisali wiele ciepłych słów pod jego adresem.

