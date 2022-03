fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w ostatnim czasie miał lekkie kłopoty zdrowotne. Tymczasem nowe wiadomości na temat stanu zdrowia reprezentanta Polski przekazał Tomasz Włodarczyk. – Robert wczoraj miał kolejne USG, które jest uspokajające – mówił dziennikarz Meczyki.pl w programie “Pogadajmy o piłce”.

Nowe wieści dla kibiców w sprawie stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego są bardzo optymistyczne

Według dziennikarza Tomasza Włodarczyka ostatnie USG napastnika Bawarczyków jest uspokajające

Biało-czerwoni już we wtorek rozegrają baraż o awans na mundial w Katarze ze Szwecją na Stadionie Śląskim w Chorzowie

Lewandowski ma poprowadzić Biało-czerwonych na mistrzostwa świata

Robert Lewandowski to zawodnik, który ma być w powszechnej opinii kluczową postacią wtorkowej batalii na Stadionie Śląskim przeciwko Szwecji. Jak dotąd na chorzowskim gigancie napastnik Bayernu Monachium zdobył jedną bramkę.

Na dzisiaj nie ma obaw o możliwość gry Lewego w boju ze Skandynawami. 33-latek nie zagrał na szczęście w starciu przeciwko Szkocji, w którym kontuzji doznali: Bartosz Salamon, Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. W przypadku dwóch pierwszych już wiadomo, że nie zagrają ze Szwecją. Szanse na występ napastnik Fiorentiny są natomiast małe. Il Pistolero w związku z urazem ścięgna Achillesa ma założone siedem szwów.

Więcej optymistycznych wieści jest natomiast względem Lewandowskiego, który ostatnio też miał drobne kłopoty zdrowotne. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk przekazał jednak, że po ostatnim USG nie ma negatywnych wiadomości, więc nie powinno być obaw o występ kapitana Biało-czerwonych przeciwko Szwedom.

– Wczoraj było kolejne USG Roberta Lewandowskiego, ono jest trochę uspokajające. Ponoć to jest tak, że boli go zewnętrzna część więzadła, a wewnętrzna jest nienaruszona, więc nie będzie to przeszkadzało w rozegraniu spotkania ze Szwecją – powiedział żurnalista Meczyki.pl w programie “Pogadajmy o piłce”.

Starcie Polska – Szwecja odbędzie się już w najbliższy wtorek o 20:45. Dla Lewandowskiego będzie to 129. występ w drużynie narodowej. Jak dotąd w reprezentacyjnej koszulce piłkarz strzelił 74 gole.

