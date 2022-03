FIFA przedstawiła zasady losowania MŚ 2022. Zmiany podyktowane wojną i pandemią koronawirusa

PressFocus Na zdjęciu: Lusail National Stadium

Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) przedstawiła we wtorek procedurę losowania grup turnieju finałowego mistrzostw świata, które odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Wpływ na nią będą miały trwająca wojna na Ukrainę i pandemia koronawirusa.

Losowanie grup najbliższych mistrzostw świata odbędzie się 1 kwietnia

W turnieju finałowym udział wezmą 32 reprezentacje

MŚ 2022 rozegrane zostaną w dniach 21 listopada – 18 grudnia w Katarze

Zasady losowania MŚ 2022

Grupy mistrzostw świata, które pod koniec roku odbędą się w Katarze, zostaną rozlosowanie 1 kwietnia. W dniu losowania znanych będzie tylko 29 z 32 finalistów, na co wpływ ma trwająca na Ukrainie wojna, a także pandemia koronawirusa. Ostatnich trzech finalistów poznamy dopiero w czerwcu.

Podczas losowania 29 drużyn zostanie podzielonych na cztery koszyki według miejsc zajmowanych w rankingu FIFA. Gospodarze turnieju – Katar – oraz Francji, Belgii, Brazylii, Argentyny i Anglii, znajdą się w pierwszym koszyku. Niemcy, mistrzowie świata z 2014 roku, którzy od ponad trzech lat znajdują się poza czołową dziesiątką rankingu FIFA, będą losowane z drugiego koszyka.

FIFA poinformowała również w jaki sposób rozwiązała problem przyporządkowania do koszyków trzech drużyn, które uzupełnią stawkę finalistów dopiero w czerwcu. Drużyny, których to dotyczy, będą mogły trafić do trudniejszej grupy mistrzostw świata, niż wynikałoby to z ich rankingu. Jest to oczywiście związane z tym, że nie mogą rozegrać swoich meczów w pierwotnym terminie.

Wśród drużyn, których to dotyczy, są Ukraina, Walia i Kolumbia. Każda z tych trzech drużyn, gdyby się zakwalifikowała, prawdopodobnie znalazłaby się w trzecim koszyku.

Do tej pory poznaliśmy 15 drużyn, które wystąpią w katarskim mundialu. Kolejnych finalistów wyłonią zaplanowane na ten i przyszły tydzień mecze eliminacyjne. Ukraina miała zagrać ze Szkocją w czwartek, a zwycięstwa tego spotkania zmierzyć się z Walią lub Austrią 29 marca. Ukraina poprosiła jednak o przełożenie meczu, ponieważ w czasie inwazji Rosji, zawodnicy z kraju nie mogli trenować i podróżować.

Wpływ na kształt losowania ma również pandemia koronawirusa, z powodu której mecze barażowe pomiędzy drużynami z różnych kontynentów zostały przełożone na 13-14 czerwca. Drużyna z Azji zagra z drużyną z Ameryki Południowej, a zespół z Oceanii z zespołem z Ameryki Północnej.