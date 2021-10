Reprezentacja Polski we wtorek pokonała 1:0 Albanię w meczu eliminacji mistrzostw świata. Polską drużynę cieszy przede wszystkim zwycięstwo, ale również fakt zachowania czystego konta. Zadowolenia z tego powodu nie krył również bramkarz Biało-Czerwonych Wojciech Szczęsny.

Reprezentacja Polski odniosła zwycięstwo w wyjazdowym meczu eliminacji mistrzostw świata z Albanią

Biało-Czerwoni nie tylko zapisali na swoje konto komplet punktów, ale zachowali również czyste konto

Szczęsny: defensywa stanowi kolektyw

– Już od jakiegoś czasu nasza gra defensywna wygląda bardzo fajnie. Czasami traciliśmy głupie bramki po indywidualnych błędach, ale te kolektyw wyglądał bardzo fajnie. Dzisiaj się to fajnie zgrało i przeciwnik chyba nie miał żadnej okazji do strzelenia bramki. Na pewno jest to dobry sygnał przed kolejnymi meczami, a następnie barażami – powiedział Wojciech Szczęsny podczas pomeczowej konferencji prasowej.

– W meczach, w których gra się o dużą stawkę, gra się najfajniej. Widzieliśmy jaki mecz nasz czeka, byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Mieliśmy również przewagę, ponieważ mieliśmy kilka dni więcej na przygotowanie się do tego meczu. Już przed meczem z San Marino przygotowywaliśmy taktykę na Albanię. Ten plan wykonaliśmy praktycznie w 100 procentach. Na pewno nie było jakiejś dodatkowej nerwowości wynikającej z faktu, że było to bardzo ważne spotkanie – dodał.

Zobacz także: Lewandowski: skupmy się na własnej robocie