Znamy już następcę Michała Probierza

Starym-nowym szkoleniowcem Cracovii zostanie Jacek Zieliński

Polak prowadził Pasy w latach 2015-2017

Jacek Zieliński wraca do Cracovii po czterech latach!

We wtorek Cracovia poinformowała o zakończeniu czteroletniej współpracy z Michałem Probierzem. Następną dobę klub spędził na przeczesywaniu rynku trenerskiego i wyszukaniu najlepszego i jednocześnie dostępnego kandydata.

Wreszcie, w środę wieczorem Pasy udostępniły komunikat: do klubu powróci Jacek Zieliński. 60-latek prowadził krakowski zespół przed Probierzem. Poprowadził go w 90 spotkaniach i zdobywał średnio 1,43 punktu na mecz.

Cracovia wspomina, że Zieliński podczas swojej poprzedniej kadencji wywalczył awans do kwalifikacji do Ligi Europy po raz pierwszy w historii klubu. Szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2023 roku. Po raz pierwszy poprowadzi Pasy w najbliższym spotkaniu ligowym z Rakowem Częstochowa.

– Bardzo się cieszę, że znowu mogę być z wami. Przeżyłem w Cracovii fantastyczne chwile i nie mogę się doczekać ponownego spotkania oraz pierwszego meczu po powrocie – powiedział Zieliński w rozmowie z klubową stroną internetową.

60-latek jest aktywny na ławce trenerskiej od 1995 roku. Jego największym osiągnięciem jest mistrzostwo oraz Superpuchar Polski zdobyty z Lechem Poznań w sezonie 2009/2010.

