Nafciarze podbili Lubin, twierdza Zagłębia zdobyta

W pierwszym spotkaniu PKO Ekstraklasy w 2021 roku Wisła Płock pokonała 2:0 (2:0) na wyjeździe Zagłębie Lubin. Dla gospodarzy to pierwsza ligowa porażka u siebie w obecnych rozgrywkach.

Zagłębie Lubin przed piątkowym spotkaniem było jednym z trzech zespołów w stawce, który w tym sezonie nie doznał jeszcze porażki. Możliwość gry na własnym stadionie była największym atutem Miedziowych przed meczem z Nafciarzami.

Pierwszą groźniejszą sytuację stworzyli w 14. minucie gospodarze. Po błędzie jednego z rywali piłkę przejął Mraz i przeprowadził indywidualną akcją. Z jego uderzeniem zza pola karnego poradził sobie jednak Kamiński.

Cztery minuty później fatalny błąd po przeciwnej stronie boiska popełnił Drazić, który zbyt słabo zagrywał piłkę w kierunku bramkarza. Naprawić go starał się Jończy, ale sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Kocyłę. Arbiter bez wątpliwości wskazał na jedenasty metr, a po obejrzeniu powtórki dodatkowo pokazał zawodnikowi Zagłębia Lubin czerwoną kartkę. Rzut karnym mocnym uderzeniem wykorzystał Szwoch.

W 30. minucie goście z Płocka podwyższyli prowadzenie na 2:0. Zagłębiu ponownie we znaki dał się Kocyła, który zmusił Hładuna do kapitulacji mocnym strzałem z boku pola karnego. Od tego momentu grający z przewagą Nafciarze mogli spokojnie kontrolować wydarzenia na boisku.

Mecz pod kontrolą Wisły Płock

W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. Pojedynek pod pełną kontrolą mieli goście, a z minuty na minutę w szeregach Zagłębia widoczne było zrezygnowanie. Po przerwie nie było to wielkie widowisko i raczej obie drużyny wyczekiwały końcowego gwizdka sędziego. Nie oznacza to jednak, że zabrakło w nim bramkowych sytuacji. W 78. minucie okazję do podwyższenia prowadzenia miał Rasak, ale w dobrej pozycji uderzył niecelnie.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną Wisły Płock, która dzięki zdobytym trzem punktom awansowała na dziewiąte miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. W następnej kolejce Nafciarzy czeka kolejne wyjazdowe spotkanie. Tym razem drużyna Radosława Sobolewskiego zmierzy się ze Stalą Mielec. Z kolei piłkarzy Zagłębia Lubin czeka trudny pojedynek w Poznaniu z miejscowym Lechem.