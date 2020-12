Kuchy King! Rozstrzygnęła ostatnia akcja

W pierwszym sobotnim spotkaniu 14. kolejki PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin rzutem na taśmę pokonała u siebie 1:0 Zagłębie Lubin. W sobotę czekają nas jeszcze dwa bardzo ciekawie zapowiadające się mecze.

Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin 1:0

Pogoń przystępowała do sobotniego meczu z nadzieję na odniesienie czwartego zwycięstwa z rzędu. Szansa ku temu była bardzo dobra, bowiem od 19 minuty grała z przewagą jednego zawodnika po drugiej żółtej kartce dla Jakuba Żubrowskiego. Grający w osłabieniu Miedziowi skutecznie bronili dostępu do własnej bramki i wydawało się, że unikną porażki. Pomagała im również technologia VAR. Wydawało się nawet, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem, ale w szóstej minucie doliczonego czasy gry trzy punkty gospodarzom zapewnił Michał Kucharczyk. Dzięki tej wygranej Pogoń, przynajmniej do niedzieli, awansowała na drugie miejsce w tabeli.

Pozostałe sobotnie mecze 14. kolejki PKO Ekstraklasy:

17:30 Cracovia – Lechia Gdańsk

20:00 Lech Poznań – Wisła Kraków

