Raków Częstochowa po czwartkowej wizycie premiera Mateusza Morawieckiego otrzymał zapewnienie o wsparciu finansowym. Skarb Państwa ma dołożyć mniej więcej 40 milionów złotych do inwestycji związanej z przebudową stadionu przy Limanowskiego. Opowiedział o tym przewodniczący rady nadzorczej Czerwono-niebieskich – Wojciech Cygan.

Imago / Natanel Brewczyński / 400mm.pl Na zdjęciu: Wojciech Cygan

Raków Częstochowa będzie miał przebudowany stadion przy Limanowskiego

Przewodniczący Rady Nadzorczej klubu Wojciech Cygan zabrał głos w sprawie

Przedstawiciel Medalików przekazał, że przede wszystkim przebudowane mają zostać dwie trybuny

Raków ma mieć poprawioną infrastrukturę stadionową

Raków Częstochowa wkroczy w nową erę historii klubu po wygraniu mistrzostwa Polski. Niebawem ma się zacząć przebudowa obiektu przy Limanowskiego. O szczegółach inwestycji opowiedział w trakcie czwartkowego briefingu prasowego przewodniczących rady nadzorczej klubu Wojciech Cygan.

– Chciałem podziękować nie tylko lokalnie, ale ogólnopolsko. Wiem, na jakie wsparcie możemy liczyć od pana premiera, jeśli chodzi o kwestię piłki nożnej, wsparcie infrastrukturalne, ale też życzliwość dla pomysłów i inicjatyw, które są zgłaszane przez kluby Ekstraklasy i całe środowisko piłkarskie – mówił działacz Rakowa.

– Od wielu miesięcy trwały rozmowy, co możemy zrobić, żeby maksymalnie szybko ściągnąć do Częstochowy europejskie puchary, żebyśmy nie musieli wynajmować stadionu poza Częstochową. Stąd koncepcja przebudowy obiektu, żeby spełnić wymogi UEFY stadionu kategorii czwartej i to jest nasz krótkoterminowy cel – kontynuował Cygan.

– Chcieliśmy przebudować dwie trybuny. Trybunę zachodnią oraz północną. Chcielibyśmy dobudować jedno boisko treningowe, zmienić układ drogowy w okolicy stadionu i doposażyć stadion – powiedział przedstawiciel Rakowa.

