Wisła wypunktowała Legię w hicie. Przetasowania na szczycie tabeli

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock - Legia Warszawa

Wisła Płock pokonała 2:1 Legię Warszawa w hicie 13. kolejki PKO Ekstraklasy. Bramki dla gospodarzy zdobywali Lewandowski oraz Sekulski. Honorowe trafienie dla gości padło łupem Josue, który pewnie wykorzystał rzut karny.

Sekulski i Lewandowski bohaterami Wisły Płock

Josue strzelcem jedynego gola dla Legii

Wisła przeskoczyła w tabeli zespół Kosty Runjaicia

Pierwsza część spotkania rozczarowała

Nie bez powodu mecz trzeciej w tabeli Wisły Płock z drugą Legią Warszawa nosił miano hitu 13. kolejki PKO Ekstraklasy. Obie drużyny prezentują się z bardzo dobrej strony w obecnej kampanii, dlatego można było mieć nadzieję, że będzie mecz będzie stał na wysokim poziomie.

Niestety, pierwsza połowa zdecydowanie rozczarowała. Przewagę już od pierwszych minut osiągnęła Legia, która więcej utrzymywała się przy piłce, ale niewiele z tego wynikało. Legioniści byli bezbarwni w ofensywie i mimo kilku okazji nie potrafili stworzyć większego zagrożenia pod bramką rywala.

Wisła potrzebowała natomiast kilkunastu minut, by pierwszy raz przedostać się w okolice pola karnego Legii i stworzyć jakiekolwiek zagrożenie. Płocczanie przyzwyczaili w tym sezonie do dominacji i kontroli nad boiskowymi wydarzeniami. Tymczasem w piątkowy wieczór całkowicie oddali pole gry ekipie ze stolicy.

Legia grała, Wisła strzelała

Po zmianie stron proporcje się wyrównały. Gospodarze próbowali przejąć inicjatywę w tym pojedynku, a ich dobra postawa została szybko nagrodzona. W 55. minucie akcję Wisły rozpoczął Rzeźniczak, dokładnie dośrodkował w pole karne Woski, a precyzyjnym uderzeniem piłkę do bramki skierował Lewandowski i dość nieoczekiwanie gospodarze objęli prowadzenie.

Legia potrzebowała jednak zaledwie siedmiu minut, aby doprowadzić do wyrównania. Po faulu w polu karnym do “jedenastki” podszedł Josue, który bez problemu doprowadził do wyrównania.

Goście po zdobyciu gola znowu byli dużo groźniejsi, ale swojej przewagi nie potrafili przekuć na zdobycze bramkowe. Tymczasem Wisła w 73. minucie znów wyszła na prowadzenie. Ładną akcję gospodarzy wykończył Sekulski.

Legia mimo kilku prób w końcówce nie zdołała już odwrócić losów spotkania. Wisła Płock dzięki wygranej 2:1 przeskoczyła Legię w tabeli i jest wiceliderem.