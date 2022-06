fot. PressFocus Na zdjęciu: Władze Wisły Kraków

Wisła Kraków w najbliższym sezonie będzie rywalizować na zapleczu PKO Ekstraklasy. Tymczasem Mateusz Miga z TVPSport.pl podaje, że w klubie z Reymonta szykowane są zmiany w zarządzie. Ekipę z Krakowa ma pożegnać dotychczasowy wiceprezes – Marcin Bałaziński.

Wisła Kraków to dzisiaj typowa stajnia Augiasza, mając na uwadze doniesienia dotyczące klubu

Mateusz Miga z TVPSport.pl przekazał nowe wieści na temat Białej Gwiazdy

Blisko odejścia z klubu ma być Marcin Bałaziński, będący wiceprezesem klubu

Wisła Kraków przed kluczowymi zmianami

Wisła Kraków już za nieco ponad dwa tygodnie zacznie nowy sezon. Biała Gwiazda będzie rywalizować w Fortuna 1. Lidze. Co prawda nikt głośno tego nie zapowiedział, ale celem ma być walka o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Tymczasem niewykluczone, że wkrótce dojdzie do zmian na ważnych stanowiskach w krakowskim klubie.

TVPSport.pl podaje, że niebawem może dojść do rozstania z Marcinem Bałazińskim, będącym do tej pory wiceprezesem Wisły, który według ustaleń dziennikarza Mateusza Migi jest aktualnie na okresie wypowiedzenia. Jednocześnie jeden z przedstawicieli zarządu klubu z Krakowa przebywa na urlopie.

Na dzisiaj sytuacja wygląda zatem tak, że Wisła jest reprezentowana głównie przez prezesa Dawida Błaszczykowskiego, który jak wiadomo, tuż po spadku z Ekstraklasy złożył dymisję. Została ona jednak odrzucona. W klubie z Krakowa mimo wszystko trwały poszukiwania nowego sternika, ale nikt konkretny się nie znalazł lub nie był zainteresowany objęciem funkcji.

Ciekawostką jest natomiast to, że Wisła zdecydowała się na zatrudnienie doradcy do spraw długoterminowych strategii. Ma zostać nim Stefan Życzkowski, który jest współzałożycielem firmy Astor, będącej jednym z partnerów 13-krotnych mistrzów Polski.

Wiślacy pierwsze spotkanie ligowe rozegrają z Sandecją Nowy Sącz. Mecz odbędzie się 16 lipca o 17:30.

