Warta Poznań ogłosiła pierwszy zimowy transfer. Do drużyny dołączył Mohamed Mezghrani, który podpisał umowę do końca sezonu.

fot. Imago/Newspix Na zdjęciu: Mohamed Mezghrani

Warta Poznań sfinalizowała pierwszy zimowy transfer

Do drużyny trafił Mohamed Mezghrani, którego wcześniej testowano

29-latek podpisał kontraktu do końca sezonu

Warta wzmacnia defensywę. Pierwszy zimowy transfer

Warta Poznań po rundzie jesiennej zajmuje miejsce tuż nad strefą spadkową, z zaledwie punktem przewagi nad Koroną Kielce. Wiosną ekipę Dawida Szulczka czeka więc rywalizacja o utrzymanie w Ekstraklasie. Do tej pory kibice nie otrzymywali zbyt wielu pozytywnych sygnałów. W czwartek udało się natomiast sfinalizować pierwszy zimowy transfer.

Do Warty trafił Mohamed Mezghrani, którego wcześniej sztab szkoleniowy testował podczas zagranicznego zgrupowania. 29-letni prawy obrońca pokazał się z dobrej strony, co zaowocowało podpisaniem kontraktu do końca sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Mezghrani dołączył do Warty w ramach wolnego transferu. W przeszłości zdobywał mistrzostwo Algierii oraz Puchar Węgier.

– Bardzo się cieszymy, że Mohamed dołączył do naszego zespołu. Podczas obozu w Side i w rozegranych tam sparingach pokazał, że jest w stanie dodać jakości drużynie oraz zwiększyć rywalizację wśród wahadłowych. To typ zawodnika, który sporo biega, jest bardzo aktywny i z pewnością da sztabowi trenerskiemu więcej możliwości taktycznych na tej pozycji – powiedział prezes Artur Meissner.

