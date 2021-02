Warta wygrała po pięknym trafieniu

Kolejny ważny krok w walce o pozostanie w lidze zrobili w poniedziałkowy wieczór zawodnicy Warty Poznań. W meczu w Grodzisku Wielkopolskim pokonali 1:0 Zagłębie Lubin i awansowali na 11. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

Warta do spotkania przystępowała z nadzieją na potwierdzenie dobrej dyspozycji na początku w 2021 roku. W dwóch dotychczasowych spotkaniach zdobyła bowiem cztery punkty – 1:0 z Cracovią i 1:1 z Lechią Gdańsk. Zupełnie inne nastroje panowały w Lubinie, bowiem Zagłębie mogło pochwalić się dołożeniem tylko jednego oczka do swojego dorobku punktowego.

W pierwszej połowie poniedziałkowego meczu należałoby jak najszybciej zapomnieć. W jej trakcie nie obejrzeliśmy praktycznie żadnej klarownej sytuacji do zdobycia bramki. Gdy już obie drużyny dochodziły do sytuacji strzeleckich, to nie były to uderzenia, które mogłoby zagrozić bramce przeciwnika.

Zdecydowanie ciekawiej było w drugiej połowie, którą lepiej rozpoczęli gospodarze. Cztery minuty po przerwie Zagłębie przed stratą gola uratował Dominik Hładun, który wygrał pojedynek sam na sam z Maciejem Żurawskim. Kilka chwil później prowadzenie Warcie mógł dać Jan Grzesik, ale uderzył nieznacznie niecelnie.

W kolejnych minutach obie drużyny szukały swoich okazji, dochodziły do sytuacji, ale na efekt bramkowy trzeba było poczekać do 75. minuty. Po zagraniu Michała Jakubówskiego fantastycznym strzałem z powietrza do siatki trafił Łukasz Trałka.

Kilka minut później gospodarze mogli podwyższyć na 2:0, ale uderzenie Jakóbowskiego świetnie wybronił Hładun. Ostatecznie wynik 1:0 utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego.