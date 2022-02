PressFocus Na zdjęciu: Adrian Lis

Do niecodziennej sytuacji doszło w spotkaniu 20. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Wartą Poznań i Górnikiem Łęczna (1:1). Kiedy wydawało się, że beniaminek zainkasuje komplet punktów, bramkę na wagę remisu zdobył Adrian Lis. Golkiper Warty wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie gry do drugiej połowy.

Goście prowadzili od 57. minuty po bramce Bartosza Śpiączki

Wszystko wskazywało na to, że piłkarze z Łęcznej zdobędą komplet punktów

W 94. minucie do wyrównania doprowadził jednak Adrian Lis, który celnie przymierzył głową po rzucie rożnym

Emocje do samego końca

Do przerwy nie zobaczyliśmy ani jednego gola na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Warto było jednak czekać na to, co wydarzy się po zmianie stron.

W 57. minucie Jason Eyenga-Lokilo celnie dośrodkował w pole karne gospodarzy. Tam pięknym uderzeniem przewrotką popisał się Śpiączka.

Warta Poznań do samego końca dążyła do wyrównania. W doliczonym czasie gry gospodarze mieli rzut rożny. Piłkę z kornera wrzucił Łukasz Trałka, a celnie głową przymierzył Lis. Był to gol na wagę remisu.

GOL BRAMKARZA! ADRIAN LIS DAJE WYRÓWNANIE @WartaPoznan 🔥🔥🔥



W kapitalny sposób @_Ekstraklasa_ wita nas po przerwie zimowej 😍 pic.twitter.com/HtRWbE6wKo — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 6, 2022

W tym momencie gospodarze są na 17. miejscu (17 punktów). Z kolei goście zajmują 15. lokatę (19 oczek).

Czytaj także: Puchar Anglii: znamy pary 1/8 finału