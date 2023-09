fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: John van den Brom

Lech Poznań zaczął wspinać się w ligowej tabeli

Podopieczni Johna van den Broma pokonali w derbowym starciu Wartę Poznań

Szkoleniowiec lechitów podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat rywalizacji

John van den Brom po meczu Warta – Lech

Lech Poznań wrócił w niedzielę na zwycięski szlak po trzech spotkaniach bez zwycięstwa. Jednocześnie ekipa z Bułgarskiej ma na swoim koncie trzy wygrane mecze w sezonie, co skutkuje tym, że Kolejorz plasuje się na szóstej pozycji w tabeli PKO Ekstraklasy. Swoją opinią na temat rywalizacji podzielił się trener poznaniaków.

– Znacie mnie już na tyle dobrze i wiecie, że po nie najlepszych występach jestem pierwszy, żeby o tym mówić. Dziś udało nam się jednak nie tylko wygrać, co było najważniejsze, ale zrobiliśmy to w całkiem dobrym stylu. Mówiłem o tym na konferencji przedmeczowej, że w ostatnich dwóch tygodniach wykonaliśmy sporo pracy treningowej, dziś udało nam się to przełożyć na zwycięstwo – przekonywał John van den Brom na konferencji prasowej cytowanej przez LechPoznan.pl.

– Mieliśmy swoje problemy, ale udało się zwyciężyć, co nas cieszy. W końcu udało się zobaczyć uśmiechy w szatni, brakowało mi tego. Teraz liczę na to, że rozpoczniemy serię, którą będziemy kontynuować. Duże gratulacje dla drużyny – uzupełnił Holender.

