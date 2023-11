fot. Imago/Newspix Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Widzew Łódź pokonał na wyjeździe Lecha Poznań 3-1

Dwie bramki dla gości padły w doliczonym czasie gry

Trener Daniel Myśliwiec był zadowolony ze zrealizowania założeń

Lech jak Real Madryt

Widzew Łódź niespodziewanie wywiózł w niedzielę trzy punkty z Poznania. Po doskonałej pierwszej połowie łodzianie zasłużenie prowadzili 1-0. W końcówce meczu do głosu doszedł Lech, który doprowadził do wyrównania. Doliczony czas gry ponownie należał do gości. W ciągu kilku minut dwukrotnie trafili do siatki i zapewnili sobie bardzo cenne zwycięstwo.

Trener Daniel Myśliwiec konsekwentnie buduje swoją drużynę, która osiąga coraz lepsze wyniki. Po meczu pochwalił podopiecznych, którzy doskonale zrealizowali założenia. Poświęcił również trochę czasu Lechowi, którego porównał do Realu Madryt.

– Nie można się nie cieszyć, szczególnie w naszej sytuacji, gdy bardzo potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Ja jestem zadowolony tym bardziej, że pokazaliśmy dzisiaj kawał dobrej piłki, zwłaszcza w pierwszej połowie. Oczywiście, były momenty, kiedy mogliśmy jeszcze mocniej przenieść grę na połowę przeciwnika, podmęczyć go, bo wiedzieliśmy, że jeśli Lech zdobędzie bramkę, to będzie go trudno powstrzymać.

– Gratuluję moim piłkarzom, ponieważ bardzo dobrze podeszli do swoich obowiązków i nawet w trudnych momentach byli w stanie pocierpieć. Moja w tym głowa, żeby reagować na wydarzenia boiskowe.

– Lech jest trudnym rywalem do rozczytania. Nie jest tajemnicą, że to zespół niezwykle dobrych jednostek. Zachowując wszystkie proporcje, uważam, że Lech jest Realem Madryt polskiej ligi. Ma ogromną jakość piłkarską, sam trener Lecha nie ukrywa, że bazuje na indywidualnościach. Oglądając Lecha często nie wiemy, co może się wydarzyć – mówi Myśliwiec.

