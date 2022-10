fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaic

Sobotni hit Ekstraklasy zakończył się bezbramkowym remisem. Trener Legii Warszawa Kosta Runjaic jest zadowolony z rezultatu, jaki jego zespół osiągnął na terenie Lecha Poznań.

Legia Warszawa zremisowała z Lechem Poznań 0-0

Kosta Runjaic uważa, że to dobry rezultat dla jego zespołu

Niemiecki szkoleniowiec jest zadowolony z faktu zepsucia święta mistrzowi Polski

Runjaic zadowolony z remisu

Sobotni hit Ekstraklasy zapowiadał się bardzo interesująco. Legia Warszawa przyjeżdżała do Poznania jako lider Ekstraklasy, a Lech po nieudanym początku sezonu wrócił na wysoki poziom. Z dużej chmury mały deszcz, bowiem rywalizacja nie przyniosła wielkich emocji. Lepsze sytuacje do wyjścia na prowadzenie miał Kolejorz, lecz bohaterem spotkania został bramkarz Kacper Tobiasz. Finalnie spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Występ swojej drużyny ocenił Kosta Runjaic. Jest on zadowolony z rezultatu i przekonuje, że warunki do gry były bardzo ciężkie.

– Zapowiadałem, że to będzie dla nas duży test i trudny mecz, i tak się stało. Lech, obecny mistrz Polski, to naprawdę dobry, mocny zespół pod względem jakości indywidualnej. Poznaniacy grają ze sobą od prawie dwóch lat, wciąż mają wiele rutyn, które działają, są dobrze zorganizowani. W sobotę dodatkowo od samego początku toczyli sporo pojedynków, które zwalczaliśmy. Jestem zadowolony z remisu.

– Wiem, że kibice Lecha Poznań przyjechali na stadion, by zobaczyć, jak ich drużyna wygrywa z Legią, ale to się nie udało. Jestem dumny ze sposobu, w jaki zespół pokazał charakter na boisku, jak chłopaki współpracowali ze sobą. Na pewno w niektórych momentach nie było to dla nich łatwe, a także dla naszych kibiców, którzy nas wspierali. Wielkie podziękowania dla nich. Sądzę, że “Kolejorz” spodziewał się zwycięstwa, ale popsuliśmy mu święto – uważa Runjaic.

Legia w dalszym ciągu zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy, lecz w niedzielę może ją wyprzedzić Raków Częstochowa, który zagra z Widzewem Łódź.

