Lechia Gdańsk planowo pokonała Bruk-Bet Termalikę w Niecieczy. Dwa, bliźniaczo podobne gole, goście zdobyli w odstępie dwóch minut. Warto wyróżnić strzelców bramek: Flavio Paixao oraz Conrado.

Pewne zwycięstwo Lechii, gdańszczanie na szczycie w oczekiwaniu na hit kolejki

Lechia Gdańsk w pierwszym spotkaniu po przerwie reprezentacyjnej trafiła na relatywnie dobry mecz do odzyskania rytmu. Rywalem podopiecznych trenera Kaczmarka była Bruk-Bet Termalika. Na stadionie w Niecieczy przyjezdni szybko znaleźli drogę do siatki. W dziewiątej minucie Flavio Paixao popisał się świetnym podaniem w pole karne. Tam Rafał Pietrzak piętą odnalazł Ilkaya Durmusa, a ten z łatwością trafił do siatki. Po wideoweryfikacji arbiter dopatrzył się jednak spalonego.

Lechia długo biła głową w mur, ale gdy już udało się jej wyjść na prowadzenie, szybko zamknęła spotkanie. W 55. minucie Durmus ruszył w rajd prawą stroną i dośrodkował na długi słupek. Tam czyhał już Conrado, który zagrał wzdłuż bramki do Paixao, a weteran otworzył wynik. Nie minęło 120 sekund, gdy turecki skrzydłowy ruszył w bliźniaczo podobną akcję. Ponownie posłał długie dośrodkowanie do Conrado, ale tym razem Brazylijczyk zdecydował się na strzał, a nie podanie i podwoił prowadzenie swojej drużyny.

Niecieczańskie déjà vu 🤯 W ciągu minuty @LechiaGdanskSA przeprowadziła dwie bliźniacze akcje i rozmontowała defensywę @BB_Termalica 🔥 Chyba to trenowali 🧐



Lechia Gdańsk dość łatwo zgarnęła komplet punktów i awansowała na fotel lidera Ekstraklasy. Teraz podopiecznym trenera Kaczmarka pozostaje oczekiwać na rezultat niedzielnego hitu pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa.