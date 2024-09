Szwajcarski napastnik na celowniku Motoru?

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski (trener Motoru Lublin)

Beniaminek szuka wzmocnień w ofensywie

Piłkarz z 2. Bundesligi na radarze

Kandydat ma za sobą grę w kadrze U21

Motor Lublin strzelił wprawdzie ostatnio dwa gole na Łazienkowskiej, ale stracił aż pięć, więc tego występu do udanych na pewno nie zaliczy. Beniaminek Ekstraklasy nie składa jednak broni, ani na boisku, ani poza nim. Lublinianie wciąż rozglądają się za wzmocnieniami, a z informacji Goal.pl wynika, że na ich radarze znalazł się Filip Stojilkovic, zawodnik drugoligowego niemieckiego SV Darmstadt 98.



Stojilkovic ma 24 lata i mierzy 186 cm. Ma za sobą występy w juniorskich kadrach Szwajcarii, rozegrał też 25 meczów w reprezentacji U21 (2 gole). Ostatnie pół sezonu spędził na wypożyczeniu w 1. FC Kaiserslautern, skąd latem wrócił do Darmstadt. Wcześniej grał w lidze szwajcarskiej, miedzy innymi w barwach FC Sion i FC Aarau. Najlepszy bramkowo sezon na poziomie ekstraklasy zaliczył w barwach FC Sion (2021/22), gdy w 35 meczach zdobył 11 goli. Rok wcześniej, ale to w 2. lidze szwajcarskiej trafił 15 razy dla FC Aarau.



W tym sezonie wystąpił raz w 2. Bundeslidze. Z naszych informacji wynika, że niemiecki klub nie wyklucza wypożyczenia go (ma kontrakt do lata 2027), ale na tym etapie nie można jeszcze przesądzać, gdzie trafi. Ostatnio łączono go również z CSKA Sofia.