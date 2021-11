Świerczewski mocno o wywiadzie Mioduskiego: to brak szacunku

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Właściciel Rakowa Częstochowa Michał Świerczewski w ostrych słowach odniósł się do słów Dariusza Mioduskiego, który podczas rozmowy z oficjalną stroną internetową Legii Warszawa podkreślił, że Marek Papszun jest jego głównym kandydatem na stanowisko nowego trenera drużyny ze stolicy.

Właściciel Rakowa odniósł się do czwartkowej wypowiedzi Dariusza Mioduskiego

Michał Świerczewski jest oburzony wywiadem prezesa Legii

Świerczewski uważa, że Mioduski chce wywrzeć presję na Marku Papszunie

Świerczewski oburzony wywiadem Mioduskiego

Świerczewski podczas rozmowy z Tomaszem Włodarczykiem z meczyki.pl zaznaczył, że takie zachowanie ze strony Mioduskiego to “próba wywarcia presji na nim i trenerze Papszunie”.

– Prezes Legii Warszawa bardzo często publicznie podkreśla, jak ważny jest szacunek pomiędzy klubami PKO BP Ekstraklasy, aby budować wspólnie silną ligę. Natomiast te słowa odbieram jako kompletne zaprzeczenie tej postawy – w szczególności do mniejszego klubu. To pośrednio wkroczenie w nasze interesy – uważa właściciel Rakowa.

– Ta jasna deklaracja, że Legia chce naszego trenera przecież musi wpływać na nastroje w Rakowie Częstochowa. Nie da się tego rozdzielić zwłaszcza, że sezon trwa i piłkarze czytają takie rzeczy. Muszą mieć swoje przemyślenia i wątpliwości na ten temat. Zakładam, że jest to również próba wywarcia presji na mnie, być może na trenerze Papszunie – to się jeszcze okaże, czy udana… Nie wiem, jaki dokładnie cel miał ten wywiad, bo nie rozmawiałem o nim z prezesem Mioduskim, ale na pewno uderza on w nasz klub i w naszą szatnię – dodał Michał Świerczewski.

Przypomnijmy, że Legia Warszawa aktualnie z dziewięcioma punktami na koncie sklasyfikowana jest dopiero na siedemnastej pozycji w PKO Bank Polski Ekstraklasie.

