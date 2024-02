fot. Imago / Radosław Jóźwiak / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piotr Stokowiec

Zaledwie kilka miesięcy trwała przygoda Piotra Stokowca z ŁKS-em

We wtorek 20 lutego klub z Łodzi poinformował oficjalnie, że 51-latek nie jest już trenerem łódzkiej ekipy

Doświadczony szkoleniowiec prowadził łodzian od października minionego roku

Piotr Stokowiec zakończył przygodę z ŁKS-em

ŁKS po awansie do PKO Ekstraklasy ma kłopoty z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. Ekipa z Łodzi w tej kampanii wygrała tylko dwa mecze i plasuje się na ostatniej pozycji w ligowej stawce. Tymczasem we wtorek 20 lutego 2024 roku biuro prasowe ŁKS-u opublikowało komunikat, w którym odnotowano, że odsunięty od prowadzenia zespołu został dotychczasowy trener. Tym samym dojdzie do kolejnej roszady w szeregach beniaminka.

“We wtorek Piotr Stokowiec przestał pełnić obowiązki pierwszego szkoleniowca występującej w PKO BP Ekstraklasie drużyny Łódzkiego Klubu Sportowego. Nazwisko nowego trenera, który zajmie jego miejsce, poznamy jeszcze dziś” – przekazano w informacji opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej klubu.