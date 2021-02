Spotkanie Stali Mielec z Wisłą Płock przełożone

Jak poinformowała oficjalna strona PKO BP Ekstraklasy, poniedziałkowy mecz pomiędzy Stalą Mielec a Wisłą Płock został przełożony z powodu niesprzyjających warunków pogodowych.

“Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. na podstawie informacji od sędziego zawodów podjął decyzję o przełożeniu poniedziałkowego meczu PKO Bank Polski Ekstraklasy pomiędzy PGE FKS Stalą Mielec, a Wisłą Płock.

Planowany na godzinę 18 mecz w Mielcu nie będzie mógł się odbyć ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. Stale padający śnieg oraz porywisty wiatr i niska temperatura, uniemożliwiają odpowiednie przygotowanie boiska do gry. W związku z tym podjęto decyzję o przełożeniu ostatniego meczu 16. kolejki. Nowy termin zostanie podany w najbliższych dniach, po ustaleniach z oficjalnym nadawcą rozgrywek – telewizją Canal+” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie PKO BP Ekstraklasy.

Jak donosi na swoim koncie twitterowym dyrektor Canalu+, Michał Kołodziejczyk, nowy termin spotkania zostanie podany w ciągu najbliższych dni.

Stal Mielec – Wisła Płock przełożony. Termin w ciągu kilku dni. #Ekstraklasa — Michał Kołodziejczyk (@Michal_Kolo) February 8, 2021

Spotkanie, które miało odbyć się w poniedziałek, miało być meczem dwóch zespołów dolnej połowy tabeli. Stal Mielec stara obronić się przed spadkiem i choć okupuje ostatnie miejsce w tabeli, to do 15. Podbeskidzia traci zaledwie jeden punkt. Wisła Płock wygrała natomiast trzy ostatnie mecze. Dzięki temu zwiększyła swoją przewagę nad ostatnimi mielczanami do pięciu oczek, coraz szybciej zbliżając się do pewnego utrzymania w PKO BP Ekstraklasie.