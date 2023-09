Skrobacz: dziękuję za walkę i wiarę do końca

fot. Imago / Pawel Jaskolka / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jarosław Skrobacz

Ruch Chorzów jest już od dziewięciu spotkań ligowych bez wygranej

W sobotni wieczór Niebiescy podzielili się punktami z Puszczą Niepołomice

Opiekun chorzowian podsumował starcie z ekipą Tomasza Tułacza

Trener Ruchu po meczu z Puszczą

Ruch Chorzów przedłużył serię bez wygranego meczu, która liczy już dziewięć spotkań. Ostatnie zwycięstwo podopieczni Jarosława Skrobacza zaliczyli z ŁKS-em (2:0). Od tamtej pory na koncie Ruchu jest pięć porażek i cztery remisy.

– Znów fajne widowisko dla publiczności. Myślę, że to, co stworzyliśmy w drugiej połowie, mogło się podobać. Nie ustrzegliśmy się błędów w pierwszej części. Wiedzieliśmy praktycznie wszystko o stałych fragmentach Puszczy i w sposób, który mieliśmy rozpracowany, tracimy bramkę – mówił Jarosław Skrobacz cytowany przez KSRuch.com.

– Drugi gol – znamy przepisy, z tym nie ma co dyskutować, tak się zdarza. Ta bramka do szatni, stracona jeszcze po powtórzonym karnym, pewnie niejedną drużynę by podłamała. W szatni też zastaliśmy mocno pochylone głowy i trzeba było dużo energii włożyć, żeby na drugą połowę wyjść z innym nastawieniem. Po przerwie byliśmy zespołem, który był w stanie zdominować rywala. Dążyliśmy do zdobycia bramek i możemy tylko ubolewać, że ten drugi gol nie padł wcześniej. Byłaby bardzo ciekawa końcówka i myślę, że ten mecz nie zakończyłby się remisem. Niemniej przegrywając 0:2, doprowadzenie do remisu w takich okolicznościach, w ostatnich sekundach, na pewno zasługuje na słowa uznania. Dziękuję zawodnikom za tę walkę i wiarę do końca – dodał opiekun Niebieskich.

