Wisła Kraków – Wisła Płock to ostatni mecz 30. kolejki PKO Ekstraklasy. Gospodarze przystąpią do potyczki, mając szanse na wydostanie się ze strefy spadkowej. Nafciarze liczą z kolei na 14. zwycięstwo w sezonie. Znamy składy obu drużyn na to starcie.

Wisła Kraków powalczy o ósme zwycięstwo w sezonie

Wiślacy przystąpi do potyczki w roli faworyta

Spotkanie na stadionie im. Henryka Reymana zacznie się o 18:00

Wisła Kraków – Wisła Płock: Biała Gwiazda wykona krok w kierunku utrzymania?

Wisła Kraków jest już od trzech meczów bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Biała Gwiazda zaliczyła w nich dwa remisy i zwycięstwo. Jedyna wygrana krakowianie zanotowali w boju z Górnikiem Zabrze (4:1).

Wisła Płock ma z kolei za sobą porażkę z Lechem Poznań (0:1). Jednocześnie Nafciarze zboczyli ze zwycięskiego szlaku, gdy w pokonanym polu pozostawiali Górnik Zabrze (3:2) i Pogoń Szczecin (2:1).

Gospodarze do poniedziałkowej batalii podejdą osłabieni brakiem aż sześciu piłkarzy. Wyłączeni z gry są: Jakub Błaszczykowski, Joseph Colley, Piotr Starzyński, Alan Uruga, Mateusz Młyński i Patryk Plewka. Z kolei w ekipie z Płocka nie mogą zagrać: Rafał Wolski, Damian Rasak, Damian Zbozień, Damian Michalski i Damian Warchol.

Ekstraklasa. Wisła Kraków – Wisła Płock: składy na mecz

Wisła Kraków: Kieszek – Ring, Sadlok, Frydrych, Gruszkowski, Fazlagić, Poletanović, Savić, Fernandez, Tsitaishhvili, Ondrasek.

Oto skład, który trener Jerzy Brzęczek wybrał na spotkanie z Wisłą Płock ⤵️#WISWPŁ pic.twitter.com/LTw69kSxxW — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) April 25, 2022

Wisła Płock: Kamiński – Chrzanowski, Vallo, Rzeźniczak, Tomasik, Jorginho, Szwoch, Kolar, Tomasik, Furman, Pawlak, Sekulski.

