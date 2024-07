Niels Frederiksen z nowym asystentem w Lechu Poznań

Sipa US / Alamys Na zdjęciu: Sindre Tjelmeland

Sindre Tjelmeland asystentem

Lech Poznań przygotowuje się do nowych rozgrywek pod wodzą nowego szkoleniowca. Został nim Niels Frederiksen, który poprzednio pracował w Brondby, z którym wywalczył mistrzostwo Danii. 53-letni Duńczyk właśnie skompletował ostatecznie sztab szkoleniowy. Klub potwierdził, że nowym asystentem trenera został Sindre Tjelmeland.

Norweg zakończył pracę w IFK Goteborg. W rozmowie z klubowymi mediami potwierdził, że w piątek formalnie zakończył współpracę w szwedzkim zespole. Z poznańskim klubem związał się umową do końca sezonu 2025/26. – Każdą wolną chwilę poświęcałem jednak na śledzenie tego, co robił Niels wraz ze sztabem, oglądałem mecze Lecha, żeby jak najlepiej się dopasować. Myślę, że jestem dobrze przygotowany do tej pracy – przyznał Tjelmeland.

– To dla mnie ważne, że dzięki swoim kompetencjom idealnie uzupełni sztab. Posiada sporą wiedzę na temat treningu i taktyki, oprócz tego mimo młodego wieku może pochwalić się już niemałym doświadczeniem. Jest ambitny, ciągle szuka nowych możliwości, by się rozwijać – dodał Frederiksen.

Kolejorz przed zbliżającym się wielkimi krokami startem PKO Ekstraklasy nie dokonał jeszcze wzmocnień. Dotychczas z wypożyczeń z innych klubów wrócili tacy piłkarze, jak Filip Wilak, Jakub Antczak, Maksymilian Pingot oraz Antoni Kozubal. Lechici w pierwszej kolejce ligowej podejmą Górnika Zabrze (21 lipca, godz. 17:30).