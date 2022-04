Runjaić wchodzi w nową rzeczywistość. “To był czas, aby zadecydować o przyszłości”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Kosta Runjaić zdążył już ogłosić, że po zakończeniu sezonu rozstanie się z Pogonią Szczecin. Opiekun Portowców łączony jest między innymi z pracą w Legii Warszawa. Niemiecki trener przedstawił swoje stanowisko w sprawie.

Pogoń Szczecin po zakończeniu sezonu pożegna Kostę Runjaicia

Niemiecki trener niedawno zakomunikował, że rozstaje się z Portowcami

50-latek skomentował swoją decyzję w rozmowie z Canal+ Sport

Runjaić wkrótce weźmie udział w nowym projekcie

Kosta Runjaić trafił do Pogoni Szczecin w listopadzie 2017 roku. W tej kampanii 50-latek walczyć z Portowcami o wywalczenie mistrzostwa Polski. Według wielu głosów informacja o rozstaniu z klubem po zakończeniu sezonu nie była przekazana w dobrym momencie. Doświadczony szkoleniowiec podzielił się swoim zdaniem na ten temat.

– To był czas, aby zadecydować o przyszłości. Mój kontrakt obowiązuje do lata. Nikt nie pytał mnie o wrzesień, październik, czy listopad. To był dobry moment zatem, aby ogłosić taką decyzję. Mamy jednak jeszcze kilka spotkań do rozegrania, na których się koncentrujemy – rzekł Kosta Runjaić przed kamerą Canal+ Sport w rozmowie z Cezarym Olbrychtem.

Nie brakuje stwierdzeń, że dla piłkarzy komunikat o odejściu trenera z klubu mógł być destabilizujący. Niemiecki trener nie powiedział jaka była reakcja zawodników na jego decyzję.

– Już zapomniałem jaka była reakcja piłkarzy. W każdym razie to są profesjonaliści. Wiedzą co mają robić. Jedynym ich celem jest zagrać dobry mecz i wrócić do domu w dobrych nastrojach – przekonywał Runjaić.

Legia Warszawa według medialnych doniesień jest faworytem do zatrudnienia 50-letniego trenera. Runjaić nie chciał jednak ujawnić, czy trafi po sezonie do ekipy z Łazienkowskiej.

– Ludzie dużo mówią. Nie dam odpowiedzi, która będzie mogła wywołać jakieś plotki. Dla mnie dzisiaj najważniejsza jest Pogoń Szczecin – skwitował Niemiec.

