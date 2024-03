Imago / Konrad Swierad Na zdjęciu: Kosta Runjaic

Kibice Legii Warszawa nie są zadowoleni z wyników w obecnym sezonie

Przy okazji meczu z Piastem Gliwice na trybunach pojawiły się transparenty nawołujące do zmian

Kosta Runjaić skomentował hasła, które głoszą sympatycy Wojskowych

Kibice Legii domagają się zwolnienia Runjaicia

Legia Warszawa notuje w tym sezonie wyniki poniżej oczekiwań. Choć jesienna kampania w europejskich pucharach była bardzo udana, wiosną Wojskowi szybko pożegnali się z Ligą Konferencji Europy. Zaliczyli także kilka wpadek w Ekstraklasie, co poskutkowało drastycznym zmniejszeniem szans na zdobycie mistrzowskiego tytułu.

Rozczarowani grą swojej drużyny są kibice, którzy dali upust emocji przy okazji niedzielnego meczu z Piastem Gliwice. Na trybunach pojawił się transparent, nawołujący Kostę Runjaicia do odejścia. Oberwało się także piłkarzom oraz dyrektorowi sportowemu. Legioniści ograli na własnym terenie gliwiczan 3-1.

Po meczu głos w sprawie zachowania swoich kibiców zabrał Runjaić. Stwierdził, że mają pełne prawo do wyrażania takiej opinii, gdyż drużyna faktycznie spisuje się przeciętnie.

– Nie miałem emocji widząc ten transparent. Kibice mają prawo do mówienia takich rzeczy. To zdanie, które oznacza ”do zobaczenia”, więc jeszcze się pewnie zobaczymy. Wiem, że nie spełnialiśmy oczekiwań fanów, którzy mogą wyrażać swoją opinię. Ale najlepiej ocenić nas na koniec sezonu

– Kibice z Żylety wyrazili opinię na temat mój, dyrektora sportowego i zawodników. W porządku. Czujemy naszą odpowiedzialność. Akceptuję też fakt, że po meczu Żyleta odwróciła się do nas plecami. W tej chwili musimy skupić się na treningach i walce o kolejne zwycięstwa. Prawda jest taka, że jeśli Legia nie jest zjednoczona, to pojawiają się kłopoty. Staram się być otwarty w komunikacji. Jestem trenerem Legii 24 godziny na dobę. Walczymy o to, by było jak najlepiej – przekonuje trener Legii.

Zobacz również: Wymowne transparenty. Kibice Legii mają dość