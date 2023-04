Runjaić komentuje transfer Kuna. “Na pewno wniesie dużo jakości”

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Kun

Legia Warszawa nie tak dawno ogłosiła transfer Patryka Kuna

Transfer skomentował sam Kosta Runjaić na konferencji prasowej

Trener jest pewny, że 28-latek będzie wzmocnieniem drużyny

“Jestem bardzo zadowolony, że Patryk Kun do nas dołączył”

Legia Warszawa poinformowała w środę, że uzgodniła wszystkie warunki z Patrykiem Kunem i podpisała z nim kontrakt. 28-latek dołączy do nowej drużyny wraz z końcem sezonu. Do transferu wahadłowego Rakowa odniósł się sam Kosta Runjaić na konferencji prasowej przed piątkowym meczem z Wartą Poznań.

– Jestem bardzo zadowolony, że Patryk Kun do nas dołączył. To znakomity zawodnik, który ma dużą jakość. Naszą ambicją jest powrót do gry na wielu frontach. Musimy mieć dobrą nie tylko pierwszą jedenastkę, ale także szeroką kadrę. Obserwowaliśmy Patryka, który dojrzewał w Rakowie jako człowiek i piłkarz. Dobrze radzi sobie w ustawieniu, w którym my gramy. Na pewno wniesie dużo jakości do naszej drużyny. To reprezentant Polski, który jest w świetnym dla piłkarza wieku. Bardzo się cieszę, że transfer zamknęliśmy jeszcze przed początkiem okienka. Jeżeli Filip Mladenović zostanie w Legii, to na pewno czeka nas ciekawa rywalizacja. Patryk ma świetny charakter, który wpisuje się w naszą politykę. Jakość, osobowość, charakter – wszystko jest w najlepszym porządku – powiedział podczas konferencji prasowej Kosta Runjaic.

Na ten moment nie wiadomo czy w Legii Warszawa pozostanie na przyszły sezon Filip Mladenović. Kontrakt Serba ze stołecznym klubem wygasa wraz z końcem sezonu. Możliwe, że najbliższe spotkania będą ostatnimi jego w zespole “Wojskowych”. Bowiem sytuację Mladenovicia bacznie obserwuje kilka ekip, w tym Panathinaikos.

