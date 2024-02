Jak przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" David Mukonkole z Rakowa Częstochowa trafi na wypożyczenie do GKS-u Jastrzębie. Napastnik trafił do Polski z Konga.

IMAGO / JAKUB ZIEMIANIN/400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa ma bardzo szeroką kadrę

Szczególnie, że “Medaliki” odpadły szybko z europejskich pucharów

Teraz częstochowianie wypożyczyli swojego napastnika do GKS-u Jastrzębie

Do Jastrzębia

Raków Częstochowa w czasie zimowych przygotowań był aktywny na rynku transferowym. Klub sprowadził kilku ciekawych zawodników, ale mimo to w pierwszym meczu rundy wiosennej uległ Warcie Poznań. Niemniej szerokość kadry zespołu z Częstochowy jest bardzo duża, stąd też potrzeba jej nieco uszczuplenia.

Wśród graczy, którzy dołączyli zimą do Rakowa jest David Mukonkole. Napastnik z Konga trafił do Polski wraz z innym kolegą z Afryki, wszystko po to, aby na wzór zagranicznych klubów rozwijać i promować ciekawych graczy z tamtego rejonu świata. Jak przekazał teraz Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl” piłkarz trafi na wypożyczenie do II-ligowego GKS-u Jastrzębie. Sprawa ma być finalizowana.

Czytaj więcej: ŁKS w coraz gorszej sytuacji. “Nie mamy argumentów za utrzymaniem”