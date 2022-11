PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa planuje sprawdzić się na tle silnych klubów z Eredivisie. Sparingi mają przygotować wicemistrza Polski do gry w pucharach.

W Częstochowie planują zimowy okres przygotowawczy

Raków mają sprawdzić kluby z Eredevisie

Wicemistrz Polski z czołowymi klubami zmierzy się w Holandii

W Częstochowie już myślą o pucharach

Raków zakończył ligowe granie w 2022 roku. Częstochowianie na zasłużone urlopy, które potrwają około trzy tygodnie, udali się w świetnych humorach. Drużyna Marka Papszuna jest bowiem liderem Ekstraklasy. Jej przewaga nad drugą Legią to dziewięć punktów. Ponadto wicemistrz Polski na wiosnę podejmie próbę obrony krajowego pucharu. Aktualnie jest na etapie ćwierćfinału.

Trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym Raków nie kwalifikuje się do europejskich pucharów na przyszły sezon. W Częstochowie mają podobne myślenie, więc już szykują się na rywalizowanie na arenie międzynarodowej. Klub postara się o zimowe wzmocnienia. Drużyny ma zaś zbierać doświadczenie z silniejszymi od siebie przeciwnikami.

Wicemistrz Polski jeszcze w tym roku chce zagrać towarzysko z klubami występującymi na co dzień w Eredivisie. Raków może zagrać na przykład z wiceliderem ligi holenderskiej, czyli PSV Eindhoven. Inne potencjalne zespoły to: szósty Utrecht, siódme Groningen, czy ósme Twente. Potyczki te miałby się odbyć w Holandii jeszcze w tym roku. W styczniu planowany jest natomiast obóz w Turcji. Do ligowej rywalizacji Raków wróci 28 stycznia, gdy zagra na wyjeździe z Wartą Poznań.

