Radość w Poznaniu po zwycięstwie z Bruk-Betem

PressFocus Na zdjęciu: Maciej Skorża

Lech Poznań pewnie pokonał w sobotni wieczór Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 5:0 i umocnił się na prowadzeniu w tabeli PKO Ekstraklasy. Piłkarze z Wielkopolski dominowali w całym spotkaniu i zaprezentowali się przynajmniej o dwie klasy lepiej niż ich ligowi rywale. To kolejny krok Kolejorza w marszu po mistrzostwo.

Lech Poznań pewnie kroczy po mistrzostwo w tym sezonie

Skorża z optymizmem patrzy na dalszą część sezonu

Kolejny rywalem Lechitów w Ekstraklasie będzie gdańska Lechia

Trener Skorża zadowolony z przebiegu spotkania

Mimo radości po zwycięstwie trener Lechitów Maciej Skorża nieco tonował nastroje mówiąc, że nie było tak łatwe spotkanie, na co mógłby wskazywać wynik. – Po tym meczu jestem bardzo pozytywnie nastawiony na dalszą część sezonu. Muszę jednak powiedzieć, że początek był dziś dla nas trudny. Termalika zaczęła bardzo wysoko i momentami udawało im się zepchnąć nas do defensywy. Na szczęście z czasem przejęliśmy kontrolę nad wydarzeniami, za co musze podziękować swoim zawodnikom – przyznał szkoleniowiec Lecha.

– Bardzo mnie cieszy, że po zdobyciu pierwszego gola poszliśmy za ciosem. Nie było przestoju w naszej grze, ale dążyliśmy do tego, by jak najszybciej rozstrzygnąć wynik tego pojedynku – dodał.

– Głównym tematem w czasie przerwy było kontynuowanie naszej gry z pierwszej połowy po zmianie stron. Nie chciałem dopuścić do momentu rozluźnienia piłkarzy i zdaliśmy ten egzamin. U siebie wygrywamy bardzo efektownie i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Mamy 45 punktów, a z dzisiejszej gry możemy wyciągnąć wiele fajnych wniosków. Teraz w spokoju możemy przygotować się do następnego starcia w Gdańsku – podsumował trener Skorża.

Pojedynek z gośćmi z Małopolski skomentował również obrońca Kolejorza Bartosz Salamon. – Po wpadce w Krakowie chcieliśmy dać jasny sygnał, że to był wypadek przy pracy. Dlatego przekonująca wygrana była dla nas niezwykle istotna w tym spotkaniu. Osiągnęliśmy swój cel i to nas cieszy. Bardzo ciężko pracowaliśmy przez 90 minut, aby mieć nad nim pełną kontrolę. Dużo o tym rozmawialiśmy. Wiedzieliśmy, ze Bruk-Bet też będzie próbował osiągnąć korzystny rezultat, ale my skupiliśmy się na swojej grze.

Mecz Lechii Gdańsk z Lechem Poznań został zaplanowany na niedzielę 20. lutego. Początek spotkania o godzinie 17:30. To zdecydowanie największy hit następnej kolejki PKO Ekstraklasy.

