PZPN i Ekstraklasa reagują na pobicie piłkarzy Legii

Pressfocus Na zdjęciu: Mahir Emreli

We wtorek przed południem PZPN i Ekstraklasa wystosowały oświadczenia dotyczące pobicia piłkarzy Legii przez klubowych pseudokibiców. Mistrz Polski znalazł się w poważnym kryzysie sportowym i wizerunkowym. Mahir Emreli rozważa nawet rozwiązanie kontraktu po niedzielnych wydarzeniach.

Po ostatnim meczu Legii Warszawa grupa pseudokibiców zatrzymała klubowy autokar wracający z Płocka

W środku busa miało dojść do rękoczynów

Aktualnie sprawa trafiła na policję, z kolei głos w tej sprawie właśnie zabrały PZPN i Ekstraklasa

PZPN i Ekstraklasa mówią jednym głosem

W niedzielę Legia doznała 12 porażki w tym sezonie. Tym razem mistrzowie Polski nie dali rady Wiśle Płock (0:1). Sytuacja w tabeli robi się coraz gorsza, ponieważ zespół zamyka ligową klasyfikację.

Klubowi pseudokibice dali upust swoim emocjom jeszcze tego samego dnia. Kiedy autokar z piłkarzami wracał po spotkaniu do Warszawy, spora grupa zamaskowanych mężczyzn zatrzymała pojazd i wdarła się do środka. Wówczas zawodnicy usłyszeli wiele gorzkich słów na temat ich gry. W pewnym momencie miało dojść do rękoczynów, po których Mahir Emreli rozważa rozwiązanie kontraktu ze skutkiem natychmiastowym.

🆕 Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ekstraklasa S.A. wyrażają sprzeciw wobec jakichkolwiek form przemocy i agresji, w tym fizycznej i słownej, stosowanej wobec zawodników, trenerów, sędziów oraz innych uczestników rywalizacji sportowej.



Komunikat znajdziesz u nas na stronie. ⤵️ — PZPN (@pzpn_pl) December 14, 2021

Dwa dni później PZPN i PKO Ekstraklasa odniosły się do tamtych wydarzeń. Na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej pojawiło się oficjalne oświadczenie.

– “Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ekstraklasa S.A. wyrażają sprzeciw wobec jakichkolwiek form przemocy i agresji, w tym fizycznej i słownej, stosowanej wobec zawodników, trenerów, sędziów oraz innych uczestników rywalizacji sportowej” – brzmi początek oświadczenia.

– “Zaistniałe incydenty wymagają pełnego wyjaśnienia przez właściwe organy publiczne we współpracy ze środowiskiem piłkarskim. Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ekstraklasa S.A. będą wspierać starania na rzecz zapobiegnięcia podobnym zdarzeniom w przyszłości. Piłka nożna musi być wolna od jakichkolwiek aktów przemocy i agresji” – dodano.

Aktualnie trwa wyjaśnianie całego zajścia przez policję i prokuraturę w Warszawie. Każdego dnia pojawiają się nowe fakty, jednak PZPN i PKO Ekstraklasa spróbują zażegnać takim sytuacjom w przyszłości.

Dariusz Mioduski po odejściu Marka Gołębiewksiego wybrał na nowego trenera zespołu Aleksandara Vukovica. Bośniak już wcześniej prowadził warszawiaków i jego głównym zadaniem będzie utrzymanie klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Przeczytaj również: Aleksandar Vuković – nowy-stary trener Legii Warszawa