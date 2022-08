POTĘŻNY RAKÓW CZĘSTOCHOWA | Tetrycy #24

Na zdjęciu: Tetrycy

Czy Raków ograłby Chicago Bulls 96/97? Pewnie nie, bo to drużyny uprawiające różne dyscypliny. I potrzebna byłaby maszyna czasu. Ale Papszun na pewno by podjął wyzwanie. Tak jak aktualnie podjał wyzwanie Slavii, a także sędziów, VAR i UEFA, bo jak słusznie zauwazył trener Rakowa, VAR jest na każdym meczu w Niepołomicach, a nie ma go na meczach o miliony w Lidze Konferencji. Rozmawiamy też o Lechu Poznań, który wygrał, ale i atmosfera szczególnie się nie rozrzedziła. Jest kącik pana Janka, jest Polonia, jest radny, który chciałby zburzyć stadion Wisły Kraków.