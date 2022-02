Pressfocus Na zdjęciu: Damian Kądzior i Kamil Wilczek

W sobotę zaplanowano trzy pojedynki 22. kolejki PKO Ekstraklasy. Co ciekawe, tylko we Wrocławiu kibice obejrzeli gole. W pozostałych dwóch spotkaniach padły bezbramkowe remisy.

Wilczek zabił marzenia Śląska, Legia wciąż bezbarwna

Śląsk Wrocław dalej pozostaje bez zwycięstwa od końcówki pierwszej części sezonu. Piast rozpoczął strzelanie już po kwadransie, ale najwięcej emocji było tuż przed przerwą. Wówczas Wilczek sprowokował rzut karny, po którym Wojskowi doporowadzili do remisu. Później niefortunnie dla gospodarzy, Janasik wpakował piłkę do własnej bramki. Natomiast zwieńczeniem gry Piastunków była kapitalna bramka Wilczka, który najpierw zabawił się z obrońcami, a później z golkiperem Śląska.

W Niecieczy to Legia częściej utrzymywała się przy piłce, co chwilę kreując sytuacje bramkowe. Pomimo ogromnej przewagi warszawiaków, Bruk-Bet dzielnie odpierał każdy atak przeciwnika. Kiedy piłkarze Vukovicia bili już głową w mur, niektórym zaczęły puszczać nerwy. I tak Lopez wyleciał za dwie żółte kartki w przeciągu 300 sekund. Finalnie mecz zakończył się bezbramkowy remisem, co dla obu zespołów nie jest dobrą wiadomością.

Wyniki i gole 22. kolejki Ekstraklasy

Jagiellonia – Cracovia 0:0 (0:0)

Śląsk – Piast 1:3 (1:3)

Piasecki (25′) – Kądzior (16′), Janasik (35′ OG), Wilczek (45′)

Termalica – Legia 0:0 (0:0)

Aktualna tabela Ekstraklasy