Bartosz Kapustka przejdzie we wtorek zabieg kontuzjowanego kolana, który spowoduje nawet kilkutygodniową absencję. Piłkarz Legii Warszawa nie będzie w stanie rozpocząć z drużyną przygotowań do nowego sezonu.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Bartosz Kapustka opuścił ostatnie trzy mecze sezonu 2022/2023

Piłkarz Legii Warszawa doznał kontuzji kolana, a we wtorek przejdzie zabieg

26-latka czeka nawet ośmiotygodniowa przerwa od piłki

Wojskowi nie będą przygotowywać się w komplecie

Bartosz Kapustka ma za sobą przeciętny sezon. Kosta Runjaić korzystał z niego regularnie, natomiast 26-latkowi w wielu momentach brakowało błysku. We wcześniejszych latach przyzwyczaił do zdecydowanie lepszej gry, dlatego kibice Legii Warszawa mieli wobec niego większe oczekiwania.

Polski pomocnik opuścił ostatnie trzy spotkania sezonu 2022/2023. Miało to związek z urazem kolana, który uniemożliwił występy na murawie. Letnią przerwę między rozgrywkami Kapustka spędzi na rehabilitacji po zabiegu kontuzjowanego kolana, do którego dojdzie w najbliższy wtorek.

14-krotnego reprezentanta Polski czeka nawet osiem tygodni absencji. Oznacza to, że nie rozpocznie wspólnie z Legią okresu przygotowawczego przed kolejnym sezonem. Z pewnością jest to zła informacja dla samego piłkarza, który pragnął wrócić do lepszej dyspozycji. Wojskowi natomiast mogą latem rozglądać się za nowym pomocnikiem, który będzie zabezpieczeniem na pozycji numer “osiem”.

Zobacz również: Lechia Gdańsk zapowiedziała koniec współpracy z dotychczasowym trenerem