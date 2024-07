Papszun wskazał faworytów do tytułu. W tym gronie nie ma Rakowa!

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków stanie do walki z Legią i Lechem?

Raków Częstochowa ma za sobą bardzo przeciętny sezon. Po odejściu Marka Papszuna zespół przejął Dawid Szwarga, który nie zdołał nawet zakończyć rozgrywek ligowych na podium. Medalikom udało się przekonać Papszuna do powrotu, co niezwłocznie zwiększyło szanse drużyny na odzyskanie mistrzowskiego tytułu. Częstochowianie stale wzmacniają skład, ale nie są jeszcze w pełni usatysfakcjonowani obecną kadrą. Nie ulega wątpliwości, że w klubie pojawią się jeszcze nowe twarze.

W ten weekend zainaugurował sezon Ekstraklasy. Raków swój pierwszy mecz rozegra w niedzielę, podejmując na wyjeździe Motor Lublin. Na przedmeczowej konferencji Papszun dokonał pewnej zapowiedzi najbliższych miesięcy. Wskazał również swoich faworytów do zdobycia mistrzostwa Polski. Wbrew powszechnym prognozom, pominął Raków, wymieniając jedynie Legię Warszawa oraz Lecha Poznań.

– Trzeba patrzeć realnie na sytuację, jakie to są kluby. To są kluby dużo większe od nas i ten potencjał mają z natury większy co sezon, no ale też sytuacja bieżąca, co robi Legia, stabilizacja w Lechu, nowy trener, wiemy też, że są duże nadzieje, oczekiwania. My będziemy chcieli im szyki pokrzyżować, bo mamy swoje ambicje. Udowadnialiśmy to przez lata. Startujemy po nieco słabszym dla nas sezonie, ale to jest wkalkulowane w sport. Statystycznie patrząc, przez pięć lat jesteśmy najlepszą drużyną w Polsce – wspomina trener Rakowa Częstochowa.