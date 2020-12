Ostatnie chwile Jakuba Modera w Lechu. Na dniach Brighton przyśle pismo

Ważą się losy przyszłości Jakuba Modera. Jak poinformował na konferencji prasowej Dariusz Żuraw, do Poznania wciąż nie dotarł list ze strony Brighton, ale jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, na dniach można się go spodziewać.

– Do dnia dzisiejszego powinniśmy dostać oficjalne pismo. Nie otrzymałem jeszcze informacji, żeby ono dotarło. Natomiast liczę się z tym, że Jakuba nie będzie z nami na wiosnę – mówił we wtorek trener Lecha. A jak dokładnie wygląda sytuacja?

Wbrew temu, co mówi Żuraw, wtorek nie jest wcale decydującym dniem. W Poznaniu słyszymy, że data jest umowna, ale “nie ma sztywnego terminu, w ciągu kilku dni powinno się wyjaśnić”. Co więcej, według przecieków z Anglii wynika, że wspomniane przez Żurawia pismo lada dzień dotrze do stolicy Wielkopolski. Toby oznaczało, że na konto Lecha wpłynie dodatkowy 1 mln euro ustalony w pierwotnej umowie transferowej.

Suma transferu Jakuba Modera do ekipy Premier League wyniesie zatem 11,5 mln. To absolutny rekord Ekstraklasy. Część z tych pieniędzy Lech przeznaczył już na transfer Jespera Karlstroma ze szwedzkiego Djurgardens IF, który w Poznaniu ma zastąpić właśnie Modera.