Runjaić: pod względem ofensywnym to był nasz najlepszy mecz

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

W piątkowym meczu na szczycie Wisła Płock pokonała Legię Warszawa 2-1. Pomimo porażki Kosta Runjaić przekonuje, że pod względem ofensywy był to najlepszy mecz jego drużyny w obecnym sezonie.

Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Legię Warszawa 2-1

Dzięki trzem punktom Nafciarze wskoczyli na drugie miejsce w tabeli

Kosta Runjaić przeanalizował spotkanie stołecznej ekipy

“Piłka nożna to gra błędów, które robią różnicę”

Wisła Płock jest jednym z największych pozytywnych zaskoczeń obecnego sezonu. Po kilku miesiącach gry w dalszym ciągu utrzymuje się w ścisłej czołówce, a ponadto jest wyzwaniem dla wyżej notowanych ekip. W piątek przekonała się o tym Legia Warszawa, która uległe na obcym terenie Nafciarzom 1-2.

Strzelanie rozpoczęło się w drugiej połowie, a bohaterem spotkania został Rafał Wolski, który dwukrotnie asystował przy bramkach swojego zespołu. Wisła Płock osiągnęła zasłużone zwycięstwo, choć nieco inaczej tę rywalizację widzi Kosta Runjaić. Niemiecki szkoleniowiec przyznał, że był to najlepszy mecz Legii Warszawa pod względem gry ofensywnej.

– Jesteśmy rozczarowani, choć myślę, że był to, szczególnie pod względem ofensywnym, nasz najlepszy mecz w sezonie, ale ostatecznie przegraliśmy. Teraz nie ma za dużo czasu na analizę, regenerację i przygotowania do kolejnego, wtorkowego spotkania z Wisłą, tym razem w Pucharze Polski. Wierzę, że osiągniemy lepszy rezultat – przekonuje Niemiec.

Opiekun stołecznego zespołu przeanalizował także stracone bramki i stwierdził, że zbyt łatwo dopuszczano piłkarzy Wisły Płock do sytuacji strzeleckich.

– Piłka nożna to gra błędów, które robią różnicę. Niestety, straciliśmy zbyt łatwe bramki, które były – zwłaszcza druga – spowodowane naszymi pomyłkami, ale to się zdarza. Mieliśmy wiele dobrych sytuacji, by trafić do siatki, objąć prowadzenie 2:1. Nie strzeliliśmy drugiego gola, zrobiła to Wisła – szczególnie jej druga akcja bramkowa była wysokiej jakości. Wolski prowadził piłkę, wykonał fantastyczny drybling, a potem nastąpiło kapitalne wykończenie Sekulskiego. Taki jest futbol – uważa Runjaić.

Legia Warszawa zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli, a po weekendzie może spaść poza podium. Wisła Płock się na nim utrzyma.

Zobacz również: Wisła wypunktowała Legię w hicie. Przetasowania na szczycie tabeli