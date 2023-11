Ruch Chorzów w miniony poniedziałek rozegrał mecz przeciwko Radomiakowi w ramach 15. kolejki PKO Ekstraklasy. Debiut w roli trenera Niebieskich zaliczył w tym starciu Jan Woś. W rozmowie z Weszlo.com opowiedział o różnicach w podejściu do pracy w porównaniu do swojego poprzednika.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Woś

Ruch Chorzów został ostatnio przejęty przez Jana Wosia

49-latek zastąpił Jarosława Skrobacza na stanowisku szkoleniowca Niebieskich

Nowy/stary trener chorzowian opowiedział o swoim podejściu do pracy

Jan Woś o filozofii pracy w Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów to zespół, który aktualnie broni się przed spadkiem z ligi. Nie tak dawno w szeregach beniaminka PKO Ekstraklasy doszło do zmiany trenera. Jarosława Skrobacza zastąpił Jan Woś, który przekonywał ostatnio, że dużo różni go z byłym już opiekunem Niebieskich.

– Z całą pewnością jesteśmy innymi ludźmi, również w temacie podejścia do piłkarzy. Sam przez wiele lat byłem ekstraklasowym zawodnikiem. Miewałem okresy, gdy byłem kimś w szatni, ale też takie, kiedy byłem zupełnie niepotrzebny. Potrafię wczuć się w obie sytuacje. Wiem, czego potrzebuje zawodnik podstawowy i czego potrzebuje zawodnik, który nie łapie się do meczowej kadry. Jeden trener rozmawia więcej z zespołem, drugi mniej. Wiem jednak, że we wszystkich szatniach, w których byliśmy, panowała dobra atmosfera – mówił Jan Woś cytowany przez Weszlo.com.

W sobotnie popołudnie drużyna z Chorzowa zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź. Mecz odbędzie się o godzinie 17:30.