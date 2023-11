Erik Exposito to piłkarz, o którego mocno walczy Śląsk. Na temat potencjalnej nowej umowy Hiszpana wypowiedzieli się Jacek Magiera i klubowy dyrektor sportowy.

Erik Exposito

Erik Exposito nie ma sobie równych w Ekstraklasie

Śląsk nie chce dopuścić do utraty swojej gwiazdy

Optymistą w kwestii zatrzymania Hiszpana jest dyrektor sportowy wrocławian, David Balda

Śląsk walczy o Exposito. Magiera: Są dwie opcje

Śląsk lideruje w tabeli Ekstraklasy. We Wrocławiu nie ma jednak czasu na świętowanie. Przed klubem między innymi walka o zatrzymanie Erika Exposito. Król strzelców naszej ligi ma kontrakt ważny do 30 czerwca 2024 roku.

Na temat przyszłości Exposito w #SektorŚląska na youtubowym kanale Śląsknet wypowiedział się Jacek Magiera. – Są dwie opcje. Erik albo odejdzie po zakończeniu sezonu, albo zostanie z nami na dłużej – powiedział opiekun wrocławian. Bardziej konkretny był dyrektor sportowy tego klubu.

– Chciałbym temat przedłużenia kontraktu z Erikiem Exposito domknąć do końca roku, ale wiem, że nie będzie to takie proste. Przed nami jeszcze kolejne tury rozmów. Zobaczymy, co z nich wyniknie – rzekł David Balda.

