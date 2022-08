Pressfocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech ma za sobą cztery mecze bez wygranej, a kibice tego klubu są wściekli. Wiadomość do fanów skierował kapitan Mikael Ishak.

Lech w czwartek zagra rewanżowy mecz trzeciej rundy w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy

Mistrzowi Polski zależy na jak największe frekwencji

W Poznaniu postanowili przyznać darmowe wejściówki osobom, które wykupiły karnet na sezon 2022/2023

W Poznaniu podjęli ważną decyzję

Lech przeżywa fatalne chwile. Mistrz Polski zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem ledwie jednego punktu. Ponadto może odpaść z europejskich pucharów (porażka 0:1 na Islandii z Vikingurem). W efekcie frekwencja na stadionie w Poznaniu dramatycznie spadła. Na spotkania drużyny Johna van den Broma przychodzi nawet mniej, niż dziesięć tysięcy osób, co jeszcze w końcówce minionego sezonu było nie do pomyślenia. Lech potrzebuje wsparcia z trybun, o które zaapelował kapitan drużyny.

– Chciałbym rozpocząć swoją wiadomość słowami, że jestem w pełni świadomy, że nie znajdujemy się w miejscu, w którym powinniśmy być. Mamy wiele do poprawy. Mogę zapewnić, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby poprawić grę. Z tego powodu potrzebujemy was bardziej, niż kiedykolwiek. A w szczególności w najbliższy czwartek. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich na najbliższy mecz. Karnetowicze będą mogli wejść na to spotkanie za darmo. Mam nadzieję, że widzimy się na stadionie – powiedział Mikael Ishak w filmie opublikowanym przez Lecha na Twitterze.

🗣️ Potrzebujemy Was bardziej niż kiedykolwiek, szczególnie w najbliższy czwartek!



Przypominamy, że każdy posiadacz karnetu na rewanżowy mecz #LPOVIK wchodzi za darmo. Mamy nadzieję, że widzimy się #NaStadionie! pic.twitter.com/hMEVbKVSGb — Mistrz Polski 🥇 (@LechPoznan) August 8, 2022

Z nagrania można było dowiedzieć się ważnej informacji z perspektywy kibiców Lech. Osoby posiadające karnet na sezon 2022/2023, wejdą na czwartkowy mecz z Vikingurem za darmo. Wcześniej wejściówki mogli nabyć z 50% zniżką. Lech wsłuchał się w głosy fanów i uznał, że od pieniędzy, ważniejsze jest dla nich wsparcie z trybun w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy.

