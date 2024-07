fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia nie zdecydowała się na wychowanka Borussii Dortmund

Jagiellonia Białystok po zdobyciu mistrzostwa Polski przygotowuje się do nowego sezonu i gry w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Drużynę Adriana Siemieńca wzmocnili już Lamine Diaby-Fadiga, Filip Wolski, Maksymilian Stryjek oraz Miki Villar. W najbliższym czasie kibice mogą spodziewać się kolejnych ruchów kadrowych, gdyż kadra nie jest jeszcze gotowa do gry na kilku frontach. Szanse na angaż w ekipie mistrza Polski miał także Etienne Amenyido, przebywający w ostatnich dniach na testach sportowych.

Sztab szkoleniowy Jagiellonii musiał jednak negatywnie ocenić umiejętności wszechstronnego zawodnika, bowiem nie zaoferował mu kontraktu. Klub poinformował o zakończonych testach sportowych, życząc reprezentantowi Togo powodzenia w dalszej karierze. Amenyido musi dalej szukać pracodawcy, gdyż po sezonie 2023/2024 rozstał się z St. Pauli. Jego drużyna ma za sobą awans do Bundesligi, lecz on sam nieszczególnie wpłynął na ten sukces. W lidze zaliczył raptem 19 bardzo krótkich występów, zdobywając jedną bramkę. Ani razu nie zagrał od pierwszej minuty.

Etienne Amenyido zakończył testy w Jagiellonii Białystok 🔚. Piłkarz nie zwiążę się kontraktem z Żółto-Czerwonymi.



Etienne, życzymy powodzenia w karierze 🤝 pic.twitter.com/B8hw0KxN84 — Mistrz Polski 💛❤️ (@Jagiellonia1920) July 4, 2024

Jagiellonia kontynuuje poszukiwania nowych twarzy. Zmagania w Lidze Mistrzów rozpocznie od II rundy eliminacji. Wciąż nie poznała swojego przeciwnika, bowiem zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu FK Panevezys – HJK Helsinki.