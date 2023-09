Naleśniki i… mycie butów. Polski klub wprowadził nietypowy system kar

Szkoleniowiec Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec wprowadził system kar, który stosowany jest w przypadku drobnych wykroczeń. Jest on nietypowy, bowiem sami zawodnicy losują, jakie zadanie ich czeka.

Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Trener Adrian Siemieniec wymyślił innowacyjny system kar

Piłkarze Jagiellonii Białystok kręcą kołem w przypadku popełnienia drobnych wykroczeń

Do wykonania mają przeróżne zadania, takie jak na przykład mycie butów całej drużynie

Zaskakujące kary dla zawodników

Jagiellonia Białystok pod wodzą Adriana Siemieńca obiecująco rozpoczęła sezon 2023/2024. W sześciu meczach uzbierała dwanaście punktów, dzięki czemu zajmuje miejsce w ścisłej ligowej czołówce.

Młody szkoleniowiec imponuje nie tylko pracą nad rozwiązaniami taktycznymi, ale również swoją pomysłowością. Arkadiusz Szczęsny wrzucił do mediów społecznościowych nagranie, na którym piłkarze Jagiellonii kręcą kołem i losują zadania, które muszą wykonywać. To innowacyjny system kar, wprowadzony właśnie przez Siemieńca. Jest on stosowany w przypadku drobnych wykroczeń.

Na zawodników czekają dość ciekawe wyzwania, takie jak na przykład mycie butów całej drużynie.

Ostatnio @adisiemieniec wprowadził nowy system kar za drobne wykroczenia. Można sobie ją wylosować 😄 Od „tunelu” po mycie butów całemu zespołowi po treningu. Można także jej uniknąć lub przekazać na kogoś innego😎@Jagiellonia1920 pic.twitter.com/fVeSQU38sg — Arkadiusz Szczęsny (@ASzczesny89) September 15, 2023

