Musiał i Frankowski ukarani przez PZPN. Jest komunikat Związku

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Musiał

Dotkliwa kara dla polskich arbitrów

Bartosz Frankowski i Tomasz Musiał zostali zatrzymani przez policję, gdy próbowali ukraść znak drogowy. Obaj mieli w organizmie znaczne ilości alkoholu, przekraczające promil. Polscy arbitrzy otrzymali mandat i spędzili noc w izbie wytrzeźwień. Zdarzenie szybko przedostało się do mediów, co doprowadziło do decyzji UEFA o odsunięciu ich od sędziowania meczu między Dynamem Kijów a Rangersami. Polski Związek Piłki Nożnej również zapowiedział podjęcie działań, a Frankowski i Musiał wystosowali publiczne przeprosiny za swoje zachowanie.

Początkowo Komisja Dyscyplinarna zawiesiła arbitrów na 90 dni. W czwartek, 29 sierpnia, doczekaliśmy się kolejnego komunikatu z PZPN-u w sprawie obu arbitrów. Jak się dowiadujemy, obaj zostali zdyskwalifikowani na pięć miesięcy, a ponadto zapłacą po 25 tysięcy złotych kary.

– Komisja postanowiła ukarać każdego z obwinionych sędziów karą zasadniczą – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 roku, częściowo zawieszając wykonanie wyżej wymienionej kary dyskwalifikacji, tj.: każdy z obwinionych wykona orzeczoną karę dyskwalifikacji w wymiarze 5 miesięcy, natomiast wykonanie pozostałej części kary dyskwalifikacji, tj. 7 miesięcy, zostaje zawieszone na okres próby wynoszący 2 lata. Dodatkowo wymierzyć każdemu z obwinionych karę pieniężną w wysokości 25 000 zł – czytamy w oficjalnym komunikacie.

