Muci, Lech i pewniaki na wiosnę. Dlaczego warto śledzić Ekstraklasę? | Przemowa

Na zdjęciu: Przemowa

Wystartowała runda wiosenna Ekstraklasy

Ale jeszcze zanim wystartowała, Ernest Muci odszedł z Legii, a piłkarze Lecha przejechali się po byłym trenerze

O tym wszystkim plus o wiosennych “pewniaczkach” w najnowszym odcinku “Przemowy”

Ekstraklasa – jaka będzie runda wiosenna?

Transfery, nie transfery, kto mistrzem, kto do spadku, nie będę was tym męczył, bo wszystko zostało choćby u Tetryków obgadane już dawno temu, więc bez sensu powtarzać się z takimi tematami. Ale jak myślałem, jak w Przemowie przywitać Ekstraklasę bez jakiejś pompki, bez patosów, bez tych nic nie znaczących predykcji, wyszło mi, że można faktycznie zrobić predykcje, ale nieco inne. Wyprzedzić fakty i wspomnieć rzeczy, które wydarzą się na pewno. Napisałem nawet na Goal.pl ostatnio taki tekst, w którym wyciągnąłem kilka wydarzeń, za które dałbym sobie rękę uciąć. Możecie robić screeny, najwyżej za kilka miesięcy powiem, że dziś nie miałbym już ręki. Ale jestem pewien, że nawet ta nieprzewidywalna Ekstraklasa w pewnych kwestiach przewidywalna jest w 100 procentach. Trochę będę w dzisiejszym odcinku powtarzał to, o czym pisałem w tekście, ale też nie do końca, bo tu mam większą przestrzeń, by kilka myśli rozwinąć.